Vihreä eduskuntaryhmä järjestäytyi uudelleen

Eduskuntaryhmän puheenjohtajana jatkaa Atte Harjanne. Hän on toisen kauden kansanedustaja Helsingistä. Harjanne on toiminut eduskuntaryhmän puheenjohtajana vuodesta 2021. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

– On hienoa jatkaa vihreän eduskuntaryhmän johdossa. Jos hallitus saadaan kasaan Säätytalolla, tulee Vihreät toimimaan oppositiossa kirkkaana liberaalina, ihmisiin ja edistykseen uskovana äänenä. Tärkein tehtävämme on haastaa konservatiivinen ja populistinen hallitus, tarjota parempia vaihtoehtoja ja valaa toivoa kansalaisiin ja yrityksiin, Harjanne sanoo.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Krista Mikkonen. Mikkonen on joensuulainen kolmannen kauden kansanedustaja, joka toimi vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajana vuosina 2015-2019. Mikkonen on toiminut menneellä hallituskaudella sekä ympäristö- ja ilmastoministerinä että sisäministerinä. Mikkonen on koulutukseltaan biologi.

Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Inka Hopsu. Hopsu on uusimaalainen toisen kauden kansanedustaja Espoosta. Hopsu on toiminut myös Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtajana 2019-2020 ja uudemman kerran alkaen vuodesta 2023. Hopsu on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri.

Pressikuva ryhmäjohdosta lisätään myöhemmin tänne: https://drive.google.com/drive/folders/1nP9SVZ93nyJDn5iMskDjXQiZA83B0EfS?usp=sharing