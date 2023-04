Vihreä eduskuntaryhmä järjestäytyi

Eduskuntaryhmän puheenjohtajana jatkaa Atte Harjanne. Hän on 38-vuotias toisen kauden kansanedustaja Helsingistä. Harjanne on toiminut eduskuntaryhmän puheenjohtajana vuodesta 2021. Harjanne on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Eduskuntaryhmän ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Saara Hyrkkö. Hän on 35-vuotias toisen kauden kansanedustaja Espoosta. Hyrkkö on toiminut eduskuntaryhmän ensimmäisenä varapuheenjohtajana vuodesta 2019. Hyrkkö on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Toisena varapuheenjohtajana jatkaa Jenni Pitko. Hän on 36-vuotias toisen kauden kansanedustaja Oulusta. Pitko on toiminut eduskuntaryhmän toisena varapuheenjohtajana vuodesta 2019. Pitko on koulutukseltaan arkkitehti.