Vihreä eduskuntaryhmä käsittelee Pirkka-Pekka Peteliuksen toimintaa ryhmäkokouksessaan

– Näin merkittävien tulojen osalta on erityisen tärkeää, että raportointi on moitteetonta. Nyt näin ei ole ollut. Käsittelemme asiaa perusteellisesti heti ensimmäisessä ryhmäkokouksessa sen jälkeen, kun Petelius on palannut sairaslomaltaan. Samalla päätetään mahdollisista jatkotoimista, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne sanoo.

– Vihreille päätöksenteon läpinäkyvyys on erittäin tärkeä arvo. On demokratian kannalta tärkeää, että sidonnaisuudet ilmoitetaan avoimesti ja asianmukaisesti, Harjanne sanoo.

Petelius on ollut tällä viikolla ennalta ilmoitetulla sairauslomalla ja poissa eduskuntatyöstä.