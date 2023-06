Vihreän siirtymän hankkeilla nopeutettu käsittely Etelä-Suomen aluehallintovirastossa – ensimmäinen ympäristölupa myönnetty

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt etusijan kahdeksalle vihreää siirtymää edistävän hankkeen lupahakemukselle kuluvana vuonna. P2X Solutions Oy:n hankkeelle, jossa valmistetaan vihreää vetyä ja synteettista metaania Harjavallassa, on jo myönnetty ympäristölupa. Tällä hetkellä vireillä on seitsemän etusijan saanutta lupahakemusta:

Fiskars Oy Ab, Iittalan Lasitehdas, Hämeenlinna

Suomen Hyötytuuli Oy, Tahkoluodon merituulipuisto, Pori

Neste Oyj, Porvoon jalostamo

Stora Enso Oyj, Lignode one kovahiililaitos, Kotka

BASF Battery Materials Finland Oy:n Harjavallan akkumateriaalitehdas

CNGR Finland Oy:n Haminan akkumateriaalitehdas

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Espoon Ämmässuon biojätteen käsittelylaitos

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle on tullut yhteensä yhdeksän pyyntöä päästä ympäristö- ja vesitalouslupahakemusten etusijamenettelyyn.

Aluehallintovirasto käsittelee etusijan saaneiden hankkeiden lupa-asiat mahdollisimman joutuisasti ja hankkeita edistetään nopeutetusti lupakäsittelyn kaikissa vaiheissa. Aluehallintoviraston tavoitteena on käsitellä kaikkien etusijan saaneiden hankkeiden lupa-asiat alle 12 kuukaudessa, mutta käytännössä pyritään huomattavasti nopeampaan käsittelyyn.

”Alkuvuoden kokemusten perusteella pystymme vastaamaan vihreän siirtymän hankkeiden käsittelylle asetettuihin odotuksiin. Lupahakemukset käsitellään joutuisasti ja uusien hanketyyppien ympäristölliset kysymykset tunnistetaan”, sanoo ympäristöneuvos Teemu Lehikoinen.

Toiminnanharjoittaja voi pyytää etusijamenettelyn soveltamista vesitalous- tai ympäristölupahakemuksensa käsittelyssä vuosina 2023–2026. Etusija voidaan antaa tietyille vihreää siirtymää edistäville hankkeille, joiden toiminnassa on otettu huomioon ei merkittävää haittaa -periaate (DNSH). Lupamenettely ja lupaharkinta eivät muutoin poikkea tavanomaisesta.