Vihreät esittää Junnilalle epäluottamuslausetta

– Valtioneuvoston jäsenten tulee olla rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia. Virkavalansa vannoessaan he vannovat toimivansa oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi. Yhtä tärkeä kirjoittamaton sääntö on, että ministereiden on pitäydyttävä totuudessa, Holopainen sanoo.

Holopainen näkee äärioikeistolaiset liikkeet uhkana demokraattiselle yhteiskunnalle.

– Äärioikeistolaiset liikkeet edustavat täysin tuomittavaa vihan ideologiaa. Demokraattisen yhteiskunnan lähtökohtana on kaikkien ihmisten yhtenäinen ihmisarvo, riippumatta näiden ihonväristä, etnisestä taustasta, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Tämän ihmisarvon äärioikeistolaiset liikkeet kyseenalaistavat ihannoimalla rotuoppia ja menneiden fasististen valtioiden tekemiä kansanmurhia. Kiistämällä demokraattisen järjestelmän perusteet äärioikeistolainen ajattelu on myös suora uhka demokratialle itselleen ja poikkeaa näin tavanomaisista poliittisista erimielisyyksistä, Holopainen sanoo.

Holopainen korostaa Vilhelm Junnilan yhteydenpidon äärioikeistolaisten liikkeiden kanssa vaikuttavan jatkuvalta ja läheiseltä.

– Ministeri Junnilan yhteydet äärioikeistolaisiin liikkeisiin eivät ole yksittäinen vahinko, väärinkäsitys tai huonoa huumoria vaan toistuvaa, järjestelmällistä ja toverillista yhteydenpitoa. Hän on viime kaudella toiminut äärioikeistolaisten tapahtumien virallisena juhlapuhujana ja vielä tänä keväänä isännöinyt näiden liikkeiden vierailua eduskuntaan, Holopainen sanoo.

Holopainen on myös huolissaan Suomen maakuvasta.

– Ministereiden tulee edustaa Suomea kansainvälisissä yhteyksissä. Ministeri Junnilan äärioikeistokytkökset ovat jo nyt herättäneet tyrmistystä ja paheksuntaa maailmalla. Kauppasuhteidemme edistäminen ei voi olla tällaisilla sympatioilla varustetun ministerin harteilla, Holopainen päättää.

– Äärioikeistolaiselle, demokratiaa ja ihmisoikeuksia vastustavalle poliittiselle ideologialle ei pidä antaa tilaa ja vaikutusvaltaa. Valtioneuvoston jäsenen yhteydet tällaiseen liikehdintään eivät Suomeen kuulu. Siksi vihreät esittää tänään epäluottamusta ministeri Junnilalle, kommentoi Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne asiaa Twitterissä.