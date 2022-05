Vihreät hyväksyivät uuden poliittisen ohjelman

Uusi poliittinen ohjelma painottaa, että ilmastohätätilaan vastaamisella ja fossiiliriippuvuuden vähentämisellä on kiire. Suomi on jo onnistunut vähentämään päästöjään, mutta paljon on vielä tehtävää.

– Meidän on kiristetävä hiilineutraaliustavoitetta vuodelle 2035 sisällyttämällä siihen kulutusperäiset päästöt. Esitämme ohjelmassa myös luonnonsuojelun rahoituksen kaksinkertaistamista sekä ratkaisuja neitseellisten luonnonvarojen käytön nopeaksi vähentämiseksi, kertoo ohjelmatyöryhmän toinen puheenjohtaja Oras Tynkkynen.

Vihreät haluaa ohjelmassaan varmistaa jokaiselle lapselle laadukkaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja tarvittavan tuen koko koulutuspolun ajan. Nuorille on ohjelman mukaan oltava tilaa ja tukea erilaisille elämänpoluille, etsimiselle ja suunnan muuttamiselle ja varmistettava riittävä koulutus työmarkkinoille pääsyyn.

– Koulutuksen rahoituksen taso tulee Suomessa nostaa pohjoismaiselle tasolle ja korkeakoulujen aloituspaikkojen on lisättävä. Tarvitsemme myös kunnianhimoisen työllisyystavoitteen - parhaassa työiässä olevien työllisyysaste on nostettava 80 prosentin tasolle, sanoo ohjelmatyöryhmän toinen puheenjohtaja kansanedustaja Jenni Pitko.

– Haluamme myös parantaa erityisesti yli 55-vuotiaiden, pienten lasten vanhempien, omaishoitajien, sairauksista toipuvien ja vammaisten henkilöiden oikeutta lyhentää työaikaansa, Pitko jatkaa.

Ohjelmassa painotetaan, että Vihreille köyhyyden vähentäminen on yksi politiikan tärkeimmistä tehtävistä.

– Meidän tulee ottaa rohkeita askeleita kohti perustuloa. Tällainen on ohjelmassa esitetty 200 euron vastikkeeton ja veroton takuutulo, joka kohdistuisi kaikille Suomen sosiaaliturvan piirissä oleville täysi-ikäisille. Esitämme myös, että perusturvan tasoa korotetaan 50 eurolla kuukaudessa, Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela sanoo.

– Linjasimme myös ohjelmassa, että julkisen sektorin pienipalkkaisten, pääosin naisvaltaisten alojen palkkakuoppa tulee korjata erillisellä useamman vuoden palkkaohjelmalla, Suomela jatkaa.

Ohjelmassa esitettään toteutettavaksi vähintään miljardin euron suuruinen vihreä verouudistus, jolla korotetaan ympäristö- ja kulutusveroja sekä alennetaan pieni- ja keskituloisten työn verotusta.

– Energia- ja liikkumiskustannusten mahdollisesti noustessa äkillisesti meidän tulee kohdentaa erillistä energiarahaa pienituloisille ja maalla asuville ihmisille. Heillä ei monesti ole mahdollisuutta välittömästi siirtyä vähäpäästöisiin vaihtoehtoihin, Suomela sanoo.

Vihreiden uuden poliittisen ohjelman löydät osoitteesta:

www.vihreat.fi/vihreiden-poliittinen-tavoiteohjelma-2023-2027/