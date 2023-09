Vihreät Länsi-Uudellamaalla: Palveluiden uudistaminen ei saa johtaa liialliseen keskittämiseen tai lapsilta leikkaamiseen

Uudenmaan Vihreät esittää Saara Hyrkköä Vihreiden puheenjohtajaksi 28.4.2023 16:19:50 EEST | Tiedote

Uudenmaan Vihreät päätti virallisesti esittää kansanedustaja, diplomi-insinööri Saara Hyrkköä Vihreiden puheenjohtajaksi. - Vihreiden tavoitteena on rakentaa avointa, kansainvälistä, koulutukseen nojaavaa Suomea, joka kulkee vihreän siirtymän etujoukoissa ja pitää huolta ihmisistä ja taloudesta. Näistä lähtökohdista tulemme haastamaan ja kirittämään tekeillä olevaa oikeistokonservatiivista. On vaikea keksiä merkityksellisempää tehtävää, kuin luotsata Vihreiden uutta alkua juuri tällaisena aikana, sanoo Hyrkkö. Uudenmaan Vihreiden puheenjohtaja Outi Huusko iloitsee Hyrkön ehdokkuudesta. - Saara on kokenut tekijä, joka pystyy kokoamaan puolueväkeä ja tarjoamaan uskottavia ratkaisuja sekä Suomen että Vihreiden tulevaisuuden haasteisiin. Valituksi tullessaan hän olisi Vihreiden ensimmäinen puheenjohtaja Uudenmaan vaalipiiristä, sanoo Huusko. Vihreiden jäsenet äänestävät puheenjohtajasta 29.5.-8.6. Jäsenäänestykseen voivat osallistua kaikki 14.5. puolueeseen liittyneet. Puheenjohtaja valita