Vihreät nuoret: Eläinten väkivaltaisen kohtelun on loputtava

Vihreät nuoret vaatii loppua eläinten väkivaltaiselle kohtelulle.

“Eläinten oikeuksien eteen on vielä paljon tehtävää Suomessa. Viime viikolla ilmi tullut suojelukoirien väkivaltainen koulutus on yksi esimerkki siitä, kuinka eläinten oikeuksia ei kunnioiteta Suomessa. Salakuvatuilla videoilla näkyy koirien potkimista ja lyömistä, piikki- ja sähköpantojen käyttöä sekä koirien kuristamista ja muuta retuuttamista. Videoilla väkivallan kohteena ovat koirat, mutta yhtä lailla väkivaltaista kohtelua joutuvat kokemaan esimerkiksi tuotantoeläimet”, muistuttaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Kenenkään ei tulisi joutua kohtaamaan tällaista väkivaltaa. Nyt on herättävä ja ryhdyttävä toimiin, jotta eläinsuojelulaki ei olisi vain kaunista sanahelinää, vaan se myös oikeasti turvaisi eläinten hyvinvoinnin yhteiskunnassa. Eläinsuojelulain noudattamisen takaamiseksi valvontaeläinlääkärien ja poliisin mahdollisuuksia puuttua lainvastaiseen toimintaan on lisättävä”, vaatii Vihreiden nuorten puheenjohtaja Brigita Krasniqi.

“Vastuu eläinten hyvinvoinnista on kuntien eläinlääkäreillä ja poliisilla. Nykyisellään eläinsuojelulain valvontaan varatut resurssit ovat täysin riittämättömät, eikä kaikkia tapauksia pystytä edes tutkimaan. Viranomaisten keinovalikoimaa täytyy laajentaa esimerkiksi perustamalla poliisiin eläinsuojeluyksiköitä eri puolille Suomea. Eläinsuojelulain rikkomisesta seuraavien rangaistusten tulisi myös olla nykyistä tiukempia”, lausuu puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Videoista noussut kohu ja suuttumus on täysin oikeutettua. On kuitenkin muistettava, että eläinten väkivaltainen kohtelu yhteiskunnassa on laajaa, eikä tämä ole ainoa esimerkki eläinten väkivaltaisesta kohtelusta. Siksi näitä parannuksia tarvitaan kaikkien eläinten olojen kohentamiseksi, sillä jokaisella yksilöllä tulisi olla oikeus toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä ilman ihmisen aiheuttamaa kipua”, päättää puheenjohtaja Brigita Krasniqi.