Vihreät nuoret: Eläintuotannon ravinnepäästöt kuriin Itämeren suojelemiseksi!

“Itämeri on korvaamaton osa suomalaista luontoa ja kansallismaisemaa, mutta samalla yksi maailman saastuneimmista meristä. Rehevöityminen näkyy etenkin rannikoilla jokakesäisinä sinilevälauttoina. Itämeren ongelmista voi olla houkuttelevaa syyttää muita sen valuma-alueella sijaitsevia maita, vaikka Suomen rannikkovesien surkean tilan takana ovat ainoastaan suomalaisten omat ravinnepäästöt”, muistuttaa puheenjohtaja Jami Haavisto.

“Yksilötasolla tehokkain keino Itämeren ravinnekuormituksen vähentämiseksi on lopettaa lihan ja maitotuotteiden kulutus ja korvata se kasviksilla ja Itämerestä kalastetulla kestävällä villikalalla. On kuitenkin selvää, että uimarantojen siistimiseksi sinilevästä tarvitaan yksilöiden lisäksi laajamittaisia poliittisia toimia. Ilmastonmuutos tulee ainoastaan pahentamaan Itämeren tilannetta, minkä vuoksi nyt on aivan viimeinen hetki tiukoille suojelutoimille Itämeren pelastamiseksi”, toteaa puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Maa- ja metsätaloutta tulee uudistaa niin, ettei Itämereen pääse enää vuolaasti virtaamaan rehevöittäviä ravinteita. Uusilla viljely- ja metsänhoitomenetelmillä voidaan helposti vähentää valumia, mutta näiden käyttöönotto vaatii määrätietoista politiikkaa. Ravinnevalumien tehokas vähentäminen edellyttää sekä tiukkoja rajoituksia että kannustavia taloudellisia ohjauskeinoja. Suomen kansalliset maataloustuet tulisikin suunnata ravinnevalumien ja muiden ympäristöhaittojen vähentämiseen”, linjaavat Haavisto ja Seppälä yhdessä.