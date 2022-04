Vihreät nuoret: kannabiksen sääntely on aloitettava!

“Nykyinen kieltolaki on epäonnistunut kannabiksen haittojen vähentämisessä. Päinvastoin käyttäjien määrä on kasvanut ja jo neljännes suomalaisista on kokeillut kannabista. Täysin vapaiden markkinoiden myötä sosiaaliset ongelmat ovat lisääntyneet, ja koska katukaupassa ei paljoa papereita kysellä, myös alaikäiset saavat helposti hankittua kannabista. Kieltolain hölmöydestä kertoo paljon se, että lähes puolet nuorista on lain silmissä rikollisia. Moraaliposeerauksen sijaan päättäjien on uskallettava hyödyntää tutkitusti toimivia keinoja kannabiksen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi”, vaatii puheenjohtaja Jami Haavisto.

“Laittomat kannabismarkkinat hyödyttävät ainoastaan rikollisia, jotka käärivät voitot kustannusten ja haittojen kaatuessa käyttäjille ja yhteiskunnalle. Käyttäjä pelaa vaarallista lottoa katukaupasta ostetun kannabiksen puhtaudella ja turvallisuudella, sillä laittomilla markkinoilla kannabiksen valmistusta ja myyntiä ei valvota lainkaan. Ongelmakäyttäjää ei ainakaan auta se, ettei laittoman kannabiksen myyjä yleensä ohjaa apua tarvitsevaa asiakastaan hoitoon. Säännellyillä markkinoilla olisi mahdollista valvoa ja kontrolloida koko myyntiketjua sekä ohjata ongelmakäyttäjiä päihdepalvelujen piiriin”, muistuttaa puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Käyttäjien rankaiseminen ainoastaan lisää sosiaalisia haittoja, sillä pahimmillaan yhden sätkän polttaminen voi estää opiskelupaikan saamisen. Haittojen vähentäminen onnistuu tehokkaimmin valtiolta sen sijaan, että rikollisjärjestöt hallitsevat täysin vapaita markkinoita. Siksi kannabis on tuotava sääntelyn piiriin pikimmiten. Kannabikselle tulee asettaa selkeät ikärajat ja sen vahvuutta on säänneltävä. Sääntelyyn kuuluu kiinteästi myös mahdollisuus kannabiksen verottamiseen, jolla valtio voisi kerätä vuosittain jopa satojen miljoonien verotulot. Lisäksi kieltolain alla aiheutuneet käyttörikosrekisterimerkinnät tulee poistaa ja päihdeongelmaisten hoitopaikkoja lisätä, jotta siirtyminen villeistä markkinoista sääntelyyn olisi reilu”, päättävät puheenjohtajat yhdessä.