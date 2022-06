Vihreät nuoret: Kokoomuksella on miljoonien turkiseläinten verta käsissään

“Turkistarhaus on erityisen julma ja moraaliton liiketoiminnan muoto, joka perustuu puhtaasti eläinten hyväksikäytölle ja riistämiselle. Ala on onneksi kuihtumassa ympäri Eurooppaa, ja turkistarhaus on kielletty jo 17 Euroopan maassa. Suomi on jäämässä tässäkin asiassa takapajulaksi. Talousviisaana itseään pitävän kokoomuksen puoluekokouksen päätös jatkaa kuihtuvan turkisalan tukemista heikentää Suomen taloutta ja on tahra maamme maineelle. Auringonlaskun alan avokätinen tukeminen pitkittää sekä eläinten kärsimystä että yrittäjien kitkuttelua”, toteaa puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Turkistarhauskieltoja on alettu toimeenpanna monissa Euroopan maissa jo 2000-luvun alusta alkaen, ja koronapandemia on vain kiihdyttänyt alan alasajoa. Siltikin tuntuu, ettei meillä Suomessa olla valmiita käymään tätä samaa keskustelua, vaikka vienti ja kannattavuus ovat romahtaneet. Viimeistään koronapandemian olisi pitänyt herättää alan viimeisetkin puolestapuhujat siihen, ettei turkistarhaus ole kannattavaa. Kymmenien miljoonien tukien sijaan ala olisi pitänyt ajaa hallitusti alas – etenkin, kun tukea on myönnetty myös täysin konkurssikypsille toimijoille”, huomauttaa puheenjohtaja Jami Haavisto.

“On selvää, että turkistarhauksen aika on ohi. Turkistarhaus tulee kieltää välittömästi sekä Suomessa että koko Euroopassa. Nykyisille yrittäjille tulee tarjota täydennyskoulutusta muihin töihin ja kohdentaa alan tuet toiminnan nopeaan alasajoon. Turkistarhauksen loppu on häämöttänyt jo pitkään. Nyt on aika laittaa lappu lopullisesti luukulle!”, päättävät Haavisto ja Seppälä yhdessä.