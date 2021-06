Vihreät nuoret: Luontokatoa torjutaan suojelemalla, ei ampumalla

Jaa

Vihreät nuoret vaatii, ettei Suomi aja lajien suojeluaseman poistoa Euroopan unionin lintudirektiviissä vaan päinvastoin suojeltavien lajien lisäämistä. Luontokadon torjuminen vaatii rajua muutosta siinä, miten suhtaudumme villieläimiin, ja meidän on yhteiskuntana opittava elämään sovussa muiden lajien kanssa osana luontoa.

Ympäristöministeriö on maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) aloitteesta valmistelemassa Euroopan komissiolle kirjettä, joka koskee valkoposkihanhen asemaa suojeltuna lajina. Toiveena on, että lajin suojeltu asema poistettaisiin ja lajin metsästäminen sallittaisiin. Valkoposkihanhen suojeltu asema EU:n lintudirektiivissä pohjaa Bernin sopimukseen, eikä Suomi voi siihen yksin vaikuttaa. Valkoposkihanhen Venäjän tundralla pesivä ja Suomen yli muuttonsa tekevä kanta on nykyään elinvoimainen juuri suojelun vuoksi.

“EU:n lintudirektiivi olisi syytä avata, muttei siksi, että saataisiin uusia elänlajeja lahtilistalle. Direktiiviin pitäisi päinvastoin lisätä lajeja suojeltavaksi, sillä nyt siitä puuttuu monia uhanalaisia lajeja ja jopa kokonaisia lajiryhmiä. Maailman elonkirjo on hupenemassa katastrofaalisella nopeudella, ja suojelutoimille on suurempi tarve kuin koskaan. Se, että yhden lajin kanta on saatu elpymään, ei kerro suojelun tarpeettomuudesta vaan päinvastoin todistaa sen voiman”, toteaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Brigita Krasniqi.

“Hanhien läpimuuttomatkallaan maanviljelijöille aiheuttamiin satovahinkoihin on mahdollista puuttua muutenkin kuin tappamalla. Hanhien on muuttaessaan pakko pysähtyä jonnekin lepäämään ja syömään. Järjestämällä tätä varten erillisiä hanhien levähdysalueita ja ohjaamalla hanhet niille hanhipaimenien, droonien ja koirien avulla satoja saadaan suojeltua ja hanhet voivat muuttaa rauhassa. Näitä keinoja on jo kokeiltu Suomessa, ja niistä on hyviä tuloksia. Viljelijöille myös maksetaan satovahingoista korvauksia”, huomauttaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Valtava osa maailman eläinbiomassasta muodostuu nykyään ihmisistä ja tuotantoeläimistä, ja villieläinkannat kaikkialla maailmassa ovat laskussa. Elonkirjon kadon pysäyttäminen vaatii sitä, että opimme yhteiskuntina elämään paremmin osana luontoa sen sijaan, että yrittäisimme sulkea sen pois elinpiiristämme sitä tuhoamalla. Se, että laji tai kanta ei ole akuutissa vaarassa kuolla kokonaan pois ei ole sama asia, kuin että se olisi kestävällä tasolla. Kestävyys ei voi tarkoittaa sitä, että pidämme sormi liipaisimella eläinlajeja jatkuvasti häilymässä uhanalaisuuden partaalla”, päättävät Vihreiden nuorten puheenjohtajat Brigita Krasniqi ja Peppi Seppälä.