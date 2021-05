Vihreät nuoret: Turvallisempaa seksiä nuorille!

Jaa

Vihreät nuoret vaatii turvallisempaa seksiä nuorille. Jokaisessa Suomen kunnassa tulee tarjota maksutonta ehkäisyä alle 30-vuotiaille. Lisäksi kouluissa tapahtuvan seksuaalikasvatuksen tulee olla suostumusperustaista ja huomioida seksuaalisuuden moninaisuus.

“Useassa Suomen kunnassa tarjotaan maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille. Tämä on hyvä alku, mutta jokaisen nuoren koko maassa tulee olla yhdenvertaisessa asemassa. Yhdenkään nuoren seksuaaliterveys ei saa riippua lompakon paksuudesta tai asuinpaikkakunnasta. Maksuttomalla ehkäisyllä torjutaan eriarvoisuutta, parannetaan seksuaaliterveyttä ja vähennetään raskaudenkeskeytyksien määrää”, toteaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Brigita Krasniqi.

“Kuntien tulee lisätä koulujen seksuaalikasvatukseen suostumusperustaisuutta ja kouluttaa henkilökuntaa seksuaalisuudesta, sukupuolten moninaisuudesta ja suostumusperustaisuudesta. Koulujen seksuaalikasvatus on edelleen hyvin heteronormatiivista. Seksuaalikasvatuksessa tulee huomioida entistä paremmin ihmisten ja seksuaalisuuden moninaisuus. Kouluilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia. Koulujen ei pidä pönkittää heteronormatiivisuutta ja sukupuolirooleja vaan päinvastoin purkaa niitä”, vaatii Vihreiden nuorten puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Jokaisella nuorella on oikeus seksuaaliterveyteen, ehkäisyyn ja tietoon omista seksuaalioikeuksista. Kunnissa, joissa tarjotaan maksutonta ehkäisyä on saatu jo erittäin hyviä tuloksia. Seksi ja seksuaalisuus eivät saa olla tabuja: nuoret tulee kohdata kannustaen ja tukea tarjoten, ja seksuaalikasvatuksen täytyy nojata tutkittuun tietoon eikä esimerkiksi seksitaudeilla pelotteluun. Esimerkiksi seksuaalivähemmistöjä ei huomioida yhtä hyvin seksuaalikasvatuksessa, vaikka myös sateenkaarinuorilla on oikeus tietoon ehkäisystä, seksuaaliterveydestä ja seksuaalioikeuksistaan. Koulut ja kunnat voivat tehdä tässä enemmän yhteistyötä: koulut voivat välittää nuorille tietoa kunnan tarjoamista maksuttoman ehkäisyn palveluista. Oikeus turvalliseen seksiin kuuluu kaikille.”, päättävät Vihreiden nuorten puheenjohtajat Brigita Krasniqi ja Peppi Seppälä.