Vihreät nuoret vaatii maa- ja metsätalousministeri Jari Leppää (kesk.) vetäytymään Timmermansin kirjeestä tai eroamaan. Leppä on ollut aikeissa allekirjoittaa EU-komission varapuheenjohtaja Frans Timmermansille osoitetun kirjeen, joka pyrkii ajamaan metsäteollisuuden lyhytnäköisiä etuja ja vesittämään EU:n metsästrategian ilmasto- ja biodiversiteettilinjauksia.

“Lepän toiminta on ongelmallista, koska suunniteltu kirje on hallitusohjelman vastainen. Metsästrategian luonnos nostaa esiin monia samoja asioita kuin Marinin hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu. Lisäksi Suomi on jo aikaisemmin hyväksynyt EU:n biodiversiteettistrategian, joka onympäristölinjauksiltaan samankaltainen metsästrategian luonnoksen kanssa”, toteaa puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Lepän toiminta on kyseenalaista myös siksi, että hallituspuolueet eivät ole keskustelleet kirjeen allekirjoittamisesta. Yksikään ministeri tai hallituspuolue ei voi pimittää tietoa hallituskumppaneiltaan - varsinkaan kun on kyse näin isoista linjauksista ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle. Leppä väittää metsästrategian valmistelun olleen epädemokraattista ja jäsenvaltioiden määräysvaltaa murentavaa, mutta voidaan kysyä, kuinka avointa Lepän itsensä toiminta on ollut”, huomauttaa puheenjohtaja Brigita Krasniqi.

“Vihreät nuoret on johdonmukaisesti vaatinut niin Suomea kuin Euroopan unioniakin tekemään enemmän ilmastokriisin ja luontokadon torjumiseksi. Metsäpolitiikka ei ole tässä mikään poikkeus, ja EU:n metsästrategian luonnoksesta löytyykin monia hyviä keinoja näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Jos kestävämmän metsäpolitiikan edistäminen ei käy Jari Lepälle tai keskustalle, niin sille emme voi mitään, mutta toivoisimme kuitenkin jatkossa avoimempaa hallitusyhteistyötä ja hallitusohjelman noudattamista. Näissä Leppä ei ole onnistunut. Tilanne voidaan vielä korjata, jos Leppä vetäytyy Timmermansin kirjeestä. Jos Leppä ei noudata hallitusohjelmassa sovittuja periaatteita, tulee hänen erota tehtävästään”, vaativat Vihreiden nuorten puheenjohtajat Peppi Seppälä ja Brigita Krasniqi.