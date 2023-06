Vihreät nuoret: Natsit kuuluu roskiin, ei valtioneuvostoon!

“Natsit kuuluu roskiin, ei valtioneuvostoon. Tämä yksinkertainen ohjenuora unohtui keskiviikkona sekä pääministeri Orpolta että kokoomuksen eduskuntaryhmältä. Kahta lukuunottamatta kaikki kokoomuksen kansanedustajat äänestivät Vilhelm Junnilan luottamuksen puolesta. Kokoomuksen arvovalinta oli selvä; tärkeintä on päästä potkimaan köyhimpiä ja heikoimpia päähän – vaikka äärioikeiston tuella”, moittii Haavisto.

“Meille tämä valinta on helppo. Me emme kaveeraa fasistien kanssa. Me emme hyväksy ihmisoikeuksia halventavaa politiikkaa. Meillä on täysin nollatoleranssi sille synkkyydelle ja pahuudelle, mitä Vilhelm Junnilan sanat ja teot edustavat”, Nera linjaa.

“Vaikka Junnila ilmoittikin juuri eroavansa elinkeinoministerin paikalta, tämä ei ollut todellakaan vielä tässä. Vielä toissapäivänä Junnilalla oli kokoomuksen vankka tuki, mikä jättää pääministeri Orpon käsiin pinttyneen fasismin tahran. Vielä toissapäivänä kokoomukselle oli täysin hyväksyttävää, että Suomessa on natsi ministerinä”, jyrähtää Haavisto.

Perussuomalaisten muutkaan ministerit eivät ole mitenkään puhtoisia. Vielä viime viikolla uutisoitiin sisäministeri Mari Rantasen uskomuksista väestönvaihto-salaliittoteoriaan. Lisäksi useilla perussuomalaisten kansanedustajilla on harteillaan rikostuomioita kansanryhmää vastaan kiihottamisesta ja suoria yhteyksiä fasistisiin järjestöihin. Junnila oli selvästi vain pintaraapaisu hallitukseen juurtuneesta fasismista. Tätä ei voi yksikään ihmisoikeuksista välittävä katsoa läpi sormien”, muistuttaa Nera.

“Nyt on oikea aika puristaa fasismi ulos valtioneuvostosta, viimeistä pisaraa myöten”, Haavisto ja Nera päättävät.