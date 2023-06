Vihreät nuoret: Pakolaiset tervetuloa!

Vihreiden nuorten puheenjohtajat Jami Haavisto ja Selinä Nera peräänkuuluttavatkin, että jokaisen perus- ja ihmisoikeuksien pitää toteutua synnyinmaasta tai taustasta riippumatta.

“Aikana, jolloin Eurooppa on sodassa, konfliktit repivät yhteiskuntia halki ja sään ääri-ilmiöt muuttavat suuria alueita asuinkelvottomaksi, on puhdasta pelkuruutta sysätä vastuu muille. Se, että uusi hallitus on puolittamassa pakolaiskiintiötä juuri nyt, kertoo joko siitä, että Orpo kuvittelee elävänsä sodattomassa utopiassa, tai siitä, että ekokatastrofeja ei nähdä todellisena uhkana”, painottaa Selinä Nera.

“Hallitus ei halua auttaa sotaa ja vainoa pakenevia – ei Suomessa eikä lähtömaassa. Jos haluaisi, niin eivät he olisi pakolaiskiintiön puolittamisen lisäksi leikkaamassa satoja miljoonia kehitysyhteistyöstä. Tämä on kuolettava yhdistelmä kylmäsydämisyyttä ja lyhytnäköisyyttä. Kehitysyhteistyön romuttaminen heikentää Suomen luotettavuutta ja maakuvaa sekä jättää globaalin etelän Venäjän ja Kiinan temmellyskentäksi”, sättii Jami Haavisto.

“Impivaara-hallitus on työntämässä maatamme synkkään suuntaan. Suomen pitäisi kantaa vastuunsa hädänalaisten auttamisessa nostamalla pakolaiskiintiö 6000 henkilöön vuodessa ja vahvistamalla kehitysyhteistyön rahoitusta vähintään 1% BKT:sta. Prosesseihin ja kotoutumiseen tulee varata riittävästi resursseja, jotta Suomeen tulevat eivät jää tyhjän päälle jonojen jatkeeksi”, linjaavat Haavisto ja Nera.