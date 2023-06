Vihreät tukee Pekka Haavistoa presidentinvaaleissa

Vihreiden puoluekokous päätti sunnuntaina 11.6. asettua tukemaan Pekka Haaviston presidentinvaalikampanjaa. Haaviston tukiyhdistys aloitti kannattajakorttien keräämisen aiemmin tällä viikolla. Haavisto kiitti puoluetta tuesta.

Haavisto korosti, että samaan aikaan kun Euroopassa yhä soditaan, suomalaiset pärjäävät vain pysymällä yhtenäisinä.

– Moni suomalainen on syystä huolissaan, mitä tästä kaikesta seuraa. Me suomalaiset pärjäämme vain, jos osaamme toimia yhdessä ja aidosti kohdata toisemme. Ansaitsemme Suomen, jota jokainen voi olla rakentamassa ja josta jokainen voi olla ylpeä. Ansaitsemme Suomen, jonka tulevaisuudessa jokainen voi nähdä itsensä aktiivisena toimijana ja tekijänä. Meidän on nyt etsittävä yhä vahvemmin sitä, mikä meitä suomalaisia yhdistää ja pitää yhdessä. Suomen tulevaisuuden tulee rakentua entistä enemmän osaamiselle, yhteistyölle ja luottamukselle. On tärkeää koota kaikki suomalaiset saman pöydän ääreen, Haavisto sanoo.

Haavisto kommentoi tällä viikolla aloitettua kannattajakorttien keruuta.

– Kun lähdetään keräämään presidentinvaalien kannattajakortteja, tavataan paljon erilaisia ihmisiä, erilaista Suomea, eri maan kolkista. Nyt on tärkeää kuulla myös kansalaisten viestejä ja ajatuksia korttikampanjan myötä. Se tarjoaa valtavan kontaktipinnan, Haavisto sanoo.

– Tehdään kampanja, jossa jokaiselle suomalaiselle tarjoutuu vaikutusmahdollisuus. Tehdään kohtaamisten kampanja, Haavisto päättää.