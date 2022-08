Vihreät vaatii kasvurauhaa lapsille ja nuorille - viime vuosikymmenten politiikkatoimet käytävä läpi punakynän kanssa

Krista Mikkonen: Ukrainan sotapakolaisia autettava hintojen noustessa 24.8.2022 13:51:13 EEST | Tiedote

“Hintojen noustessa hallitus on tukenut pienituloisia korottamalla esimerkiksi toimeentulotukea ja pienimpiä eläkkeitä. Vastaava korotus on hallituksen budjettiriihessä ulotettava myös pakolaisten vastaanottorahaan. On Suomen velvollisuus auttaa Ukrainasta paenneita”, toteaa sisäministeri Krista Mikkonen.