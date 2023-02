Vihreät vaatii loppua lasten leimaamiselle ja parannuksia koko koulupolulle

Jokaiselle lapselle on turvattava hyvä koulupolku riippumatta lapsen perheen varallisuudesta tai äidinkielestä. Vihreät esittää perusopetuksen ja päiväkotien rahoituksen uudistamista vastaamaan koulutuksen eriytymisen haasteisiin ja painottaa oppimisen tuen korjaamisen tärkeyttä.

– Vanhempia tai lapsia ei pidä syyllistää koulujen eriytymisestä. Sen sijaan on puututtava ongelmien juurisyihin: eriarvoistumiseen ja puutteellisiin resursseihin. Vanhempien pitää voida luottaa siihen, että jokainen koulu on hyvä koulu, Vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo toteaa.

Ohisalon mukaan ryhmäkokoja on pienennettävä siellä, missä on paljon tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria, ja niille kouluille on suunnattava nykyistä enemmän resursseja. Koulutuksen rahoituksen kokonaisuus vaatii uudistamista siten, että sillä voidaan aidosti ohjata ja tukea kaupunkeja eriytymisen vastaisessa työssä.

– S2-lasten käyttäminen perussuomalaisten maahanmuuttovastaisuuden keppihevosena ei tuo yhtäkään aikuista lisää kouluihin. Kyse on meidän lapsista ja meidän nuorista. On surkeaa, että tästä yritetään leipoa maahanmuuttokysymystä sen sijaan, että oltaisiin aidosti valmiita vastaamaan kaupunkilaiskoulujen, lasten ja nuorten tilanteeseen. Vihreät on valmiita resursoimaan myös kaupunkilaislasten kouluja ja oppimista, Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö huomauttaa.

Kouluissa ei pidä rakentaa lasten luokkayhteiskuntaa

Keskustelu painotetusta opetuksesta on osoittanut, että tarvitsemme nykyistä enemmän pienryhmiä ja ratkaisuja, joilla eri tahtiin oppivia ja erilaisista asioista kiinnostuneita lapsia voidaan tukea joustavasti. Kaupunkien sisällä on tästä käytössä monia erilaisia malleja, eikä yksi tapa toteuttaa inkluusiota tai järjestää painotettua opetusta toimi kaikkialla.

– On tutkittua tietoa, etteivät ulossulkevat tasoryhmät tai tarkkailuluokat mahdollista parasta oppimista, se ajatus on peräisin jostain 1980-luvulta. Kouluissa ei pidä rakentaa lasten luokkayhteiskuntaa, Ohisalo korostaa.

Katse koulutuspolun alkupäähän

Tasa-arvoisen koulupolun kannalta on tärkeää saada lapset varhain oppimisen äärelle. Vihreät tavoittelee, että 90 prosenttia lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen.

– Pääkaupunkiseudulla päiväkotien henkilöstöpula on kuitenkin akuutti. Tulevan hallituksen on huolehdittava, että päiväkoteihin koulutetaan riittävästi ammattilaisia suhteessa lain vaatimuksiin ja että on resurssit vastata kasvavaan lasten määrään. Varhaiskasvatus on lapsen oikeus, mutta ollakseen vaikuttavaa sen on oltava myös korkealaatuista, Ohisalo painottaa.

Opettajien aika perusasioihin

Vihreät haluaa, että aika kouluissa käytetään perusasioiden äärelle jatkuvan hankehumpan sijasta.

– SDP on ehdottanut peruskoulun parlamentaarista kokonaisuudistusta. Me emme siitä innostu, sillä opettajien viesti on ollut selvä: he eivät kaipaa suurta myllerrystä, vaan työrauhaa ja mahdollisuuden tehdä työnsä hyvin. Tasa-arvon vahvistaminen ja oppimisen tuen laittaminen kuntoon ovat tärkeitä keinoja tähän, Hyrkkö korostaa.