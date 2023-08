Vihreiden Atte Harjanne moittii terävästi Petteri Orpon hallitusta: “Sille polulle ei Suomea saa viedä”

Vihreä eduskuntaryhmä aloitti kesäkokouksensa Jyväskylässä keskiviikkona 23. elokuuta. Kansanedustaja ja Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne antoi omassa puheenvuorossaan osviittaa siitä, millaista oppositiopolitiikkaa Vihreät tulevat toteuttamaan tulevalla hallituskaudella. Harjanne nosti esiin muun muassa Suomen talouden uudistamisen ekologisen kestävyyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi, sekä oppimistulosten ja yhteiskunnallisen eriytymisen korjaamisen. Harjanne muistutti myös yhä Euroopassa käynnissä olevasta sodasta.

– Tuntuu kaiken tämän keskellä uskomattomalta, että vuonna 2023 Suomessa rasismi ja äärioikeistolaisuus ovat poliittisia voimia, joille annetaan tilaa hallituspuolueita myöten. Mutta niin se on, ja siihen on puututtava. Yhdenvertaisuus on aivan keskeinen ja välttämätön liberaalin demokratian peruspilari, Harjanne totesi.

Harjanne otti kantaa myös viime kuukausina levinneeseen keskusteluun median riippumattomuudesta ja lehdistönvapaudesta. Harjanne muistutti, että lehdistöä ei pidä pyrkiä hiljentämään, sillä lehdistönvapaus on kriittistä toimivalle, avoimelle demokratialle ja kansalaisyhteiskunnalle.

– Äärioikeistolainen, populistinen vihanlietsonta ei koske vain viholliseksi leimattavia ihmisryhmiä, vaan myös demokratian keskeisiä instituutioita. Vapaassa yhteiskunnassa valtaapitävät ovat vastuussa kansalle ja median vahtaamia. Epäonnistuneessa yhteiskunnassa asetelma on toisin päin. Yksi sellainen, synkkä ja autoritäärinen yhteiskunta löytyy itänaapurista, ja siihen suuntaan Trumpit ja Orbanit haluavat omia maitaan viedä. Sille polulle ei Suomea saa viedä, Harjanne painotti.



Erityisen huolissaan Harjanne kertoi olevansa ilmastosta. Kulunut heinäkuu oli maapallon mittaushistorian toistaiseksi kuumin kuukausi, valtameren pintalämpötilat ovat rikkoneet ennätyksiä globaalilla tasolla ja hiilen kertyessä ilmakehään tulossa on vielä lisää yhä kuumempia ja kuumempia vuosia. Harjanne muistutti, ettei Suomen pidä haudata päätään pensaaseen samalla, kun esimerkiksi Rodoksella ja Espanjassa tulimeret roihuavat.

– Tältä näyttää se, kun ilmastojärjestelmän tila muuttuu joksikin, mitä ihmiskunta ole kokenut. Globaali taloutemme ja tuotantomme on rakennettu ilmastoon, jota ei enää ole, ja joka lipuu päivä päivältä kauemmas menneisyyteen. Samaan aikaan luonto on jatkuvasti ahtaammalla ja köyhtyy. Se on surullista itsessään, mutta myös meidän talouttamme ja hyvinvointiamme ylläpitävän elossapitojärjestelmän purkamista pala palalta, Harjanne totesi.



Harjanne painotti puheessaan, että ilmastokriisin ja luontokadon edessä ei ole varaa ajanpeluuseen tai heimoutuneeseen identiteettipolitiikkaan - ja vielä vähemmän taka-askeliin. Meidän on sopeuduttava ja varauduttava vaarallisesti muuttuvaan maailmaan - ja ennen kaikkea tehtävä kaikkemme sen muutoksen hillitsemiseksi. Harjanne muistutti, että ilmastopäästöjen vähentäminen ja luontokadon pysäyttäminen on siis ennen kaikkea välttämättömyys.

– Vihreillä on nyt edessä uuden nousun rakentaminen oppositiossa, ja eduskuntaryhmän työ on siinä avainasemassa. Hallitusohjelman poliittisiin sisältöihin suhtaudumme rakentavan kriittisesti ja analyyttisesti, avoimen, liberaalin demokratian arvojen ja perusteiden kyseenalaistamiseen tiukasti ja tinkimättömästi, Harjanne päätti.

