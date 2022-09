Vihreiden Koponen: Muutos hoitajamitoitukseen on tehtävä hallitusti

– Hoitajamäärän riittämättömyys ei ole uusi ilmiö. Se ei ole tapahtunut yhden yön aikana, ei yhden vuoden aikana, eikä edes yhden hallituskauden aikana. Me olemme jo pitkään olleet tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät kädet ovat uupuneet kannattelemaan heikoimpia tilanteessa, jossa omien jalkojen alta katoaa maa, sanoo Koponen.

Koponen kertoi Vihreiden olevan sitoutuneita siihen, että vanhuspalveluiden, hoiva- ja terveyspalveluiden tilanne otetaan tosissaan. Vihreiden mielestä tilanne, jossa avun saaminen ei ole enää itsestäänselvyys silloin kun sitä tarvitsee, täytyy korjata.

– Valitettavasti maassamme on lukuisia kuntia ja alueita, joissa sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus on kriittisessä tilassa. Hyvinvointialueiden strategioiden suunnittelussa ja toimeenpanossa valmistelijoilta vaaditaan nyt paljon, mutta jalkoihin eivät saa jäädä he, jotka tietävät palveluiden toteuttamisesta ja asiakkaiden tarpeista kaikkein eniten, siis työntekijät. Myös riittävä rahoitus palveluiden järjestämiseen alueille on turvattava, ja alueilta kantautuvaa huolta toiminnan käynnistymiseen liittyen on kuunneltava herkällä korvalla, sanoo Koponen.

Koponen näkee, että vanhuspalvelulain tarkoitus on puuttua tilanteeseen, jossa riittävän laadukkaita vanhuspalveluita ei kyetty enää turvaamaan.

– Vanhuspalvelulain keskeinen tavoite on juuri se, että asiakas- ja potilasturvallisuutta voidaan aidosti vanhusten hoivassa parantaa. Muutos mitoitukseen on kuitenkin tehtävä hallitusti niin, että yksikään vanhus ei jää paitsi tarvitsemastaan hoivasta, Koponen toteaa.

Koponen kiittää hallitusta edistysaskeleista, joita vanhuspalveluiden parantamiseksi on tällä kaudella otettu. Näitä ovat muun muassa vanhusasiavaltuutetun toimen perustaminen sekä hoiva-avustajien ja lähihoitajien koulutusmäärien lisääminen.

Lue puheenvuoro kokonaisuudessaan Vihreiden nettisivuilta: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/noora-koposen-ryhmapuhe-vanhuspalveluiden-tilanteesta-ja-terveyspalveluiden-kriisiytymisesta-28-9-2022/