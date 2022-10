Vihreiden Pitko: ”Meidän täytyy muuttaa maankäyttömme tapoja sellaisiksi, että maankäyttösektori saadaan käännettyä nieluksi”

- Meidän täytyy muuttaa maankäyttömme tapoja sellaisiksi, että maankäyttösektori saadaan käännettyä nieluksi ja että sillä katetaan päästömme viimeistään vuonna 2035. Muutoin meitä uhkaa paitsi ilmastonmuutos myös valtavat laskut, kirjaimellisesti, Pitko sanoo.

- Maatalouden päästövähennysten vaatimattomuus ei ole maatalouden tuottajien syytä. Syy on meissä poliitikoissa. Maataloutta ohjaavat rakenteen, tuet ja politiikat eivät ole kannustaneet ilmastokestävään uudistamiseen. Maatalouden tukijärjestelmämme ei tällä hetkellä palkitse, vaikka maatalousyrittäjä haluaisi tehdä osansa päästöjen vähentämiseksi, Pitko sanoo.

Pitko kritisoi sitä, että vaikka metsähakkuiden vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen tunnetaan, ei se tunnu vähentäneen haluja hillitä hakkuita.

- Kaiken tämän tiedon karttumisenkin jälkeen, moni haaveilee metsähakkuiden lisäämisestä. Ilmaston ja luonnon kannalta se ei vaan kertakaikkiaan ole mahdollista. Ei ole olemassa sellaista yhtälöä, että voisimme jatkaa kuten aiemmin. Vähemmän tonneja voi kuitenkin tarkoittaa enemmän euroja, jos onnistumme metsätalouden jalostusarvon kasvattamisessa ja kestävien, pitkäaikaisesti hiiltä sitovien tuotteiden kehittelyssä ja kysyntään vastaamisessa, Pitko toteaa.

Helpoksi ilmastotoimeksi maataloudessa Pitko nimeää turvepeltojen ennallistamisen.



- Turvepeltojen ala on noin 10 prosenttia peltoalasta, mutta niiden päästöt ovat yli puolet kaikista maatalouden ilmastopäästöistä. Poistamalla käytöstä sellaiset turvepellot, joissa viljely on heikosti kannattavaa ja ennallistamalla ne sekä muuttamalla viljelytapoja niillä, joilla viljely on kannattava ja lisäksi rajoittamalla uusien turvepeltojen raivaamista, olemme jo pitkällä, Pitko sanoo.

- Maanviljelyssä olevien turvepeltojen päästöt ovat n 15% Suomen kokonaispäästöistä. Esimerkiksi liikenteen päästöt ovat vastaavasti n. 23 %. Turvepelloilla päästövähennykset ovat moninkertaisesti edullisempia ja vaikutuksiltaan paljon helpompia. On helppo sanoa, että turvepeltoihin ei saa koskea, vaikeampi sanoa, mistä ne korvaavat päästöt otetaan, Pitko sanoo.

Koko puhe luettavissa Vihreiden nettisivuilla: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/jenni-pitkon-ryhmapuhe-eduskunnan-keskustelussa-maankayttosektorin-ilmastosuunnitelmasta/