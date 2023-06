Vihreiden Sofia Virta pitää Orpon hallituksen talouspolitiikkaa epäuskottavana – kuvailee hallitusohjelman kirjauksia lyhytnäköisiksi ja harhaanjohtaviksi: ”Talouden näkökulmasta yksinkertaisesti ristiriitaista”

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kritisoi Petteri Orpon hallitusta ja etenkin sen ilmeistä haluttomuutta uudistaa taloutta ja työmarkkinoita reilulla ja kestävällä tavalla. Virran mukaan Orpon hallituksen ohjelmaan sisällytetyt kirjaukset talous- ja työmarkkinakysymyksistä eivät tule vahvistamaan Suomea ja suomalaisten mahdollisuuksia pärjätä tulevaisuudessa – päinvastoin.



– Myös Vihreät haluaa saada valtiontalouden tasapainoon, sillä vahva talous mahdollistaa hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisen myös tulevaisuudessa. Me olisimme pyrkineet kuuden miljardin sopeutuksiin tällä hallituskaudella niin, että osa siitä realisoituisi hallituskaudella tehtyjen toimenpiteiden seurauksena myöhemmin. Tällä tavalla juustohöyläämällä tämän maan taloutta ei saada kestävään kuntoon, Virta lataa.



Virta toteaa vihreiden ymmärtävän, että valtiontalouden tasapainottamiseksi vaaditaan myös sopeutustoimia. Virta kuitenkin ihmettelee kokoomusjohtoisen hallituksen selkeää arvovalintaa, joka heijastuu rajuina leikkauksina muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kaikkien köyhimpien ihmisten toimeentuloon, kuten asumistukeen. Sen sijaan hallitus on Virran mukaan selvästi haluton kajoamaan esimerkiksi haitalliseen yritystukiviidakkoon.



– Me emme toimisi niin, vaan toteuttaisimme aidosti rohkean verouudistuksen, jossa painopiste siirtyisi työn ja toimeliaisuuden verottamisesta haittojen verottamiseen. Tavoitteena tulisi olla pieni- ja keskituloisten ansiotuloverotuksen keventäminen ja sen varmistaminen, että työstä jää ihmiselle enemmän käteen. Se tulee kuitenkin tehdä maltillisella ja kestävällä tavalla, Virta listaa.



Virta kertoo vihreiden haluavan karsia haitallisia yritystukia, joiden Virta toteaa itse asiassa vain hidastavan suomalaisen elonkeinorakenteen uudistumista ja olevan markkinatalouden vastaisia. Virta muistuttaa, että markkinoiden valjastaminen paremman ja kestävämmän tulevaisuuden tavoittelemiseksi on aina ollut vihreille keskeinen päämäärä.



– Tästä näkökulmasta Orpon hallituksen linjaukset esimerkiksi bensan hintaan liittyen ovat lyhytnäköisiä ja harhaanjohtavia. Ei Suomen hallituksella ole valtaa päättää, nouseeko polttoaineen hinta vai ei, sillä sen määräävät globaalit markkinat. Suomen hallitus sen sijaan voisi päättää edistää siirtymää kestävämpiin autoilun ja liikkumisen muotoihin. Pitkässä juoksussa tämä tulisi suomalaisille myös edullisemmaksi kuin nyt kaavaillut toimenpiteet, Virta toteaa.



– Vihreä siirtymä ja sen myötä syntyvä korkeamman jalostusasteen teollisuus on Suomen talouden historian suurimpia mahdollisuuksia. Suomi tarvitsee nämä miljardiluokan investoinnit tänne, kuten myös ne teollisuuden murroksen myötä muodostuvat uudet työpaikat sekä verotulot ja hyvinvointihyödyt. Tässä oleellista on nimenomaan se, että ilmastotavoitteista pidetään kiinni ja osaavan työvoiman saannista sekä osaamistason päivittämisestä huolehditaan, hän jatkaa.



Työmarkkinauudistukset syövät hallituksen uskottavuutta



Virta kertoo olevansa samoilla linjoilla hallituksen kanssa, mitä tulee esimerkiksi paikallisen sopimisen lisäämiseen. Muutamista hyvistä kirjauksista huolimatta Virta kuitenkin kuvailee Orpon hallituksen työmarkkinauudistuksia pääosin epäuskottaviksi. Vihreät lisäisivät työmarkkinoiden joustavuutta samalla varmistaen, että työn tekeminen on aina kannattavaa ja työn tarjoamisen kynnys mahdollisimman matala, mutta Virran mukaan Orpon hallitus ei tätä tee.



– Esimerkiksi päätös poistaa työttömyysturvan suojaosa on sellainen, joka suoraan lisää kannustusloukkuja ja tekee lyhytaikaisen työn vastaanottamisesta selvästi kannattamatonta. Tätä hallitus ei kuitenkaan tunnu ymmärtävän. Ensimmäisen päivän sairaslomapäivän muuttamista palkattomaksi emme niin ikään voi missään nimessä tukea. Ylipäätään tällaista työntekijä- ja työnantajapuolen vastakkainasettelua on vaikea perustella, Virta listaa.



Virta myös muistuttaa, etteivät yksittäiset hyvät uudistukset työmarkkinoilla auta, ellei osaajia ole riittävästi töitä tekemään. Virta nimeääkin työvoimapulan Suomen talouden kasvun suurimmaksi esteeksi. Kun hallitus on selkeästi haluton hakemaan ratkaisuja tähän ongelmaa, syö se Virran mukaan Orpon hallituksen uskottavuutta.



– Työikäisen väestömme pienentyessä on kriittistä, että Suomeen halutaan asumaan ja työskentelemään myös maamme rajojen ulkopuolelta. Tämä on se syy, miksi peräänkuulutan hallitukselta vastauksia osaajapulaan vastaamiseksi. Näitä keinoja olisivat työperäisen maahanmuuton vauhdittaminen sekä suomalaisten osaamisen vahvistaminen ja päivittäminen. Tähän hallitus ei vastaa, vaan itseasiassa vaikeuttaa tilannetta. Hallituksen valitsema maahanmuuttopolitiikka on sekä epäinhimillistä ja lyhytnäköistä että talouden näkökulmasta yksinkertaisesti typerää, Virta lataa.



Virran mukaan talouden tasapainottamisen ilmeisestä tarpeesta huolimatta kasvua tulisi tavoitella huolehtimalla ihmisten hyvinvoinnista sekä panostamalla osaamiseen kautta linjan sen sijaan, että sosiaaliturvasta ja koulutuksesta leikattaisiin rajulla kädellä. Virta kertoo olevansa sosiaaliturvaan kohdistuvien leikkausten myötä erityisen huolissaan lapsista, jotka joutuvat tahtomattaan hallituksen kovan politiikan uhreiksi.



– Me vaadimme hallitukselta kokonaisvaikutusten ja lapsivaikutusten arviointia. Tämä nyt valittu politiikka on omiaan lisäämään lapsiperheköyhyyttä Suomessa. Köyhyys ei ole ikinä lapsen vika. Me vihreät haluamme varmistaa, että tässä maassa jokaisesta lapsesta voi todella tulla mitä tahansa riippumatta siitä mihin perheeseen tai mille alueelle sattuu syntymään. Tällä hallitusohjelmalla tämä ei tule toteutumaan. Minulle ei tule hallitusohjelmasta sellainen olo, että kokoomuksessa tiedettäisiin, minkälaista köyhyyden kanssa kamppailevien lapsiperheiden arki todella on, Virta toteaa.



– Kun hallitukselta kysyy, miksi he ovat valinneet tasapainottaa Suomen taloutta ajamalla ahtaalle kaikkein pienituloisimmat ja heikoimmassa asemassa olevat, he vastaavat, että näin on pakko tehdä. Se, miten taloutta tasapainottaa, on kuitenkin arvovalinta. Vihreät kannattaa Suomen talouden tasapainottamista, mutta me tekisimme sen uudistamalla taloutta, ei kaikista köyhimmiltä tai kestävästä tulevaisuudesta leikkaamalla, Virta päättää.