Vihreiden uusi puheenjohtaja Virta: “Vain hyvinvoivilla ihmisillä on voimavaroja pitää huolta ympäröivästä luonnosta ja eläimistä”

– Me vihreät pyöritämme paikallisyhdistyksiä, urakoimme vaalimainoksia, pystytämme vihreitä telttoja räntäsateessa ja teemme sinnikkäästi päätöksiä aina kunnanvaltuustoista eduskuntaan. Me teemme sitä jotta tämä maa ja tämä maailma olisi jokaiselle - kaikille - turvallisempi. Jotta niin ihmisistä, eläimistä, luonnosta kuin koko tästä planeetasta pidettäisiin huolta kestävällä tavalla. Jotta tutkittuun tietoon pohjaavilla päätöksillä turvattaisiin nykyhetkeä valoisampaa tulevaisuutta, Virta sanoo.

– On suuri kunnia ryhtyä rakentamaan tätä Vihreää puoluetta nyt puheenjohtajan roolista käsin. Mutta tätä puoluetta ei kukaan johda yksin. Vain yhdessä pystymme puhuttelemaan yhä useampaa suomalaista ja saamaan takaisin sen luottamuksen ja uskottavuuden, jonka olemme menettäneet, Virta sanoo.

Virran mukaan vihreällä politiikalla rakennetaan kaikille turvallisempaa Suomea ja kestävämpää maailmaa.

– Suomi tarvitsee eteenpäin vievää, uudistusmielistä politiikkaa. Me olemme nyt muodostumassa olevalle hallitukselle se liberaali, uudistava ja Suomea eteenpäin vievä vaihtoehto, jolla on rohkeutta uudistaa taloutta kestävällä tavalla ja tahtoa rakentaa vahvaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa jokaisesta voi todella tulla mitä tahansa ja jossa jokaisella on mahdollisuus tulla hyväksytyksi omana itsenään, Virta linjaa.

– Sillä vain hyvinvoivilla ihmisillä on voimavaroja pitää huolta ympäröivästä luonnosta ja eläimistä. Ja vain osaavalla väestöllä on mahdollisuudet ratkoa ilmastokriisiä ja turvata Suomen kilpailukykyä muuttuvassa maailmassa, Virta jatkaa.

Virta peräänkuuluttaa varhaiskasvatuksen ja koulujen arjen rauhoittamista.

– Koulutukseen on panostettava ja päiväkodeista sekä kouluista puhuttaessa muistetaan, että kyse on lasten ja nuorten arjesta - ei vain välineestä turvata tulevaisuuden työvoimaa. Heillä pienillä päiväkotiryhmäläisillä ja innokkailla koululaisilla on oikeus ehjiin ympäristöihin, joissa ammattilaisilla on riittävät resurssit tehdä työtään sillä vahvalla ammattitaidolla mitä heillä on, Virta sanoo.

Virta on huolissaan ilmastotoimista ja vihreän siirtymän edistymisestä.

– Meillä on nyt käsillämme koko tämän planeetan kannalta kriittisen tärkeä mahdollisuus vastata ilmastokriisiin ja samaan aikaan meillä on Suomen talouden historian suurin mahdollisuus varmistaa, että talous on kestävällä pohjalla tulevaisuudessa. Vain leikkaamalla tai juustohöylällä ei tämän maan taloutta saada kestävällä tavalla kuntoon - mutta varmistamalla vihreän siirtymän investoinnit ja niiden myötä syntyvä teollisuus, työllisyys ja vienti- ja verotulot Suomeen me voimme tämän maan talouden, Virta toteaa.





– Ja jos tätä mahdollisuutta ei nyt Säätytalolla päätetä kirjata kaikin keinoin edistettäväksi, niin me tulemme oppositiota tekemään kaikkemme, että käsijarru sekä ilmaston että tämän maan talouden turvaamiseksi saadaan irti. Tarvitaan nopeita, päättäväisiä politiikkatoimia, sillä Suomi on jo verrokkimaita jäljessä. On kiire tehdä tästä maasta se kaikkein houkuttelevin maa näille miljardiluokan investoinneille, Virta sanoo.

– Me tiedämme, että reilulla kilpailulla sekä fiksulla säätelyllä markkinat voidaan valjastaa myös tärkeäksi työkaluksi kaikille turvallisen ja kestävän talouden tavoittelemiseen, Virta toteaa.

Lopuksi Virta lupaa vahvistaa puolueen moniäänisyyttä.

– Tulen puheenjohtajana pitämään huolen siitä, että Vihreän puolueen moniäänisyys tulee näkymään myös ulospäin. On surullista miten yksipuolinen mielikuva meistä puolueena on - vaikka tänäänkin tässä salissa teitä istuu aina sairaanhoitajista metsänomistajiin ja pienten lasten vanhemmista eläkeläisiin ja kaikkeen näiden väliltä, Virta päättää.

Virran puhe kokonaisuudessaan Vihreiden nettisivuilla: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/sofia-virran-linjapuhe-puoluekokouksessa-11-6-2023/