Vihreiden Virta: Hallitus haluaa esittää olevansa luonnon puolella, muttei halua käyttää rahaa

– Ei luontoa suojella puheilla vaan teoilla - ja nyt budjettiesityksen pohjalta näyttää siltä, että hallitus tyytyy vain puhumaan. Orpon hallitus on kertonut pitävänsä tärkeänä Etelä-Suomen metsiensuojelun METSO-ohjelmaa, mutta todellisuudessa poliittista tahtotilaa ei kuitenkaan ole. Hallitus itseasiassa vähentää vapaaehtoisen metsiensuojelun rahoitusta jopa yhdeksällä miljoonalla eurolla, Virta toteaa.

– Orpon hallituksen on turha esiintyä luonnon puolustajan kun todellisuudessa luonnonsuojelun rahoituksen taso tullaan laskemaan huomattavasti matalammalle tasolle mitä Vihreiden ympäristöministerikaudella, jolloin luonnonsuojelun rahoitusta korotettiin merkittävästi. Se on kestämätön valinta tilanteessa, jossa vain me suomalaiset voimme varmistaa, että luontokato tämän maan upeassa ympäristössä saadaan pysäytettyä, Virta jatkaa.





Muita luonnon- ja ympäristönsuojelun heikkeneviä resursseja ovat mm. vesiensuojelun rahoituksen laskeminen yhteensä jopa kymmenillä miljoonilla sekä kansallis- ja luonnonpuistojen rahoituksen merkittävä pienennys.

– Hallitus on puhunut luonnonsuojelun vapaaehtoisuuden tärkeydestä. Tätä taustaa vasten toivoisi, että edes vapaaehtoisen luonnonsuojelun resursseja sitten lisättäisiin. Todellisuus on valitettavasti päinvastainen. Kiistaton tosiasia on, että jos hallituksen linja ei muutu, Suomen arvokkaan luonnon suojeluun on käytettävissä jopa kolmanneksen vähemmän rahaa kuin aiemmin, Virta painottaa.