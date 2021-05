Vihti Race -seikkailun ilmoittautuminen avautuu maanantaina 10.5.2021 klo 12.00

Jaa

Vihti Race on seikkailu, jossa liikutaan polkupyörillä etsien rastipaikkoja Vihdissä ja sen lähialueilla. Tapahtuma on saanut vaikutteita muun muassa TV-sarjasta Amazing Race. Tänä vuonna Vihti Race järjestetään 7.-8. elokuuta.

Kaikkiaan seikkailutapahtuma kestää 24 tuntia jakaantuen kolmeen kestoltaan kuuden tunnin etappiin. Osallistujat liikkuvat kolmen henkilön joukkueina pääsääntöisesti polkupyörillä. Joukkueiden tavoitteena on löytää rastipaikoille vihjeiden ja karttojen avulla sekä suorittaa rasteilla toiminnallisia ja tietoaiheisia tehtäviä. Matkan varrella on myös kylmärasteja, joiden suorittaminen on vapaaehtoista.

Tapahtuman osallistumismaksu on 120 euroa joukkueelta, sisältäen majoituksen, ruoat ja materiaalit. Mukaan mahtuu 50 joukkuetta, yksi joukkue koostuu kolmesta henkilöstä. Osallistujien alaikäraja on 15 vuotta.

Ilmoittautumaan pääsee osoitteessa: www.vihti.fi/ilmoittautumiset

(avautuu 10.5.2021 klo 12.00)

Lisätietoja tapahtumasta löytyy myös Facebookista: Facebook.com/vihtirace

Tunnelmia aikaisempien vuosien tapahtumista:

Vihti Race 7-8.8.2020

Luoteis-Uusimaa 5.8.2019:

"Yöllä oli hyytävän kylmää, välillä oltiin totaalisen eksyksissä": Vihti Race koetteli jälleen henkisesti ja fyysisesti joukkueiden rajoja

Vihti Race 3-4.8.2019

Vihti Race 11-12.8.2018