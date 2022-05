Vihti Race -seikkailun ilmoittautuminen avoinna 29. toukokuuta asti

Vihti Race on seikkailu, jossa liikutaan polkupyörillä sekä etsitään rastipaikkoja Vihdissä ja sen lähialueilla. Tapahtuma on saanut vaikutteita muun muassa TV-sarjasta Amazing Race. Vihti Race järjestetään nyt jo kymmenettä kertaa, tänä vuonna tapahtuma-ajankohta on 2.-3. heinäkuuta. Joukkueet voivat ilmoittautua mukaan 29. toukokuuta asti.

Vihdin moni-ilmeinen luonto ja älynystyröitäkin kutkuttavat rastit houkuttelevat kilpailijoita seikkailutapahtumaan nyt jo kymmenettä kertaa. Kuva: Joenrinne Films

Kaikkiaan seikkailutapahtuma kestää 24 tuntia, ja se jakautuu kolmeen, noin kuusi tuntia kestävään jaksoon. Osallistujat liikkuvat kolmen kilpailijan joukkueina pääsääntöisesti polkupyörillä. Joukkueiden tavoitteena on löytää rastipaikoille vihjeiden ja karttojen avulla sekä suorittaa rasteilla toiminnallisia ja tietoaiheisia tehtäviä. Matkan varrella on myös kylmärasteja, joiden suorittaminen on vapaaehtoista. – Tapahtuma houkuttelee vuosittain osallistujia myös muilta paikkakunnilta. Viime vuonna mukana oli joukkueita muun muassa Helsingistä, Espoosta, Karkkilasta, Vaasasta, Kouvolasta ja Heinolasta. Toivotamme kaikki tervetulleiksi tutustumaan kauniiseen kuntaamme Vihti Raceen osallistuen! Tänä vuonna osa rasteista sijaitsee Nummelassa, jossa yleisö pääsee seuraamaan joukkueiden suorituksia, kertoo seikkailunjohtajana toimiva liikuntakoordinaattori Meri Viljanen Vihdin kunnasta. Kilpailussa on kaksi sarjaa: lyhyemmän reitin ja vähemmän rasteja sisältävä retkisarja sekä vaativampi ja fyysisesti rankempi seikkailusarja. Kilpailuun voi osallistua myös sähköpyörällä. Tapahtuman osallistumismaksu on 150 euroa joukkueelta, sisältäen majoituksen, ruoat ja materiaalit. Lisäksi peritään EMIT-kilpailukortin lainamaksu 10,00€/kpl. Mukaan mahtuu 50 joukkuetta, yksi joukkue koostuu kolmesta henkilöstä. Osallistujien alaikäraja on 15 vuotta. Ilmoittautumaan pääsee osoitteessa: www.vihti.fi/ilmoittautumiset Lisätietoja Vihti Race 2022 -tapahtumasta Vihti Race 2021 Vihti Race 2020 Video: Joenrinne Films

Katsoaksesi videon lähteestä youtu.be, anna hyväksyntä sivun yläosasta.Tunnelmia Vihti Race 2019 -tapahtumasta

