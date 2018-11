VII Kansainvälinen Jorma Panula Kapellimestarikilpailu alkaa ensi viikolla

VII kansainvälinen Jorma Panula Kapellimestarikilpailu järjestetään Vaasan kaupungintalolla 13.–16.11.2018. Euroopan arvostetuimpiin kapellimestarikilpailuihin kuuluva Jorma Panula Kapellimestarikilpailu järjestetään jo seitsemättä kertaa. Neljä päivää kestävien kilpailujen aikana päästään seuraamaan useiden taitavien kapellimestarien työskentelyä lähietäisyydeltä. YLE televisioi kilpailun finaalin suorana lähetyksenä Yle Teema Fem -kanavalla.

Tänä vuonna kilpailuun saapui määräaikaan mennessä 145 hyväksyttyä ilmoittautumista, joista huolellisessa esikarsinnassa valittiin 20 kilpailijaa 11:stä Euroopan maasta sekä neljä kilpailijaa varasijoille. Näiden 20:n joukkoon pääsi kaksi Suomen edustajaa: Ross Jamie Collins ja Kaapo Ijas. Kaikkiaan kilpailuun tuli hyväksyttyjä hakemuksia 23 eri maasta. Eniten hakemuksia kilpailuun tuli Espanjasta (20), Suomesta (18), Italiasta (16), Saksasta (15), Ranskasta (14) ja Isosta-Britanniasta (14). Frantisek Macek ja Pierre-Antoine Marcais nousivat varasijoilta kilpailuun mukaan Anton Holmerin ja Dániel Erdélyin jäätyä kilpailusta pois. Kilpailussa jaettavista palkinnoista ensimmäinen palkinto on 11 000 euroa, toinen palkinto 8 000 euroa ja kolmas palkinto 6 000 euroa.

Kilpailun järjestäjänä toimii Viljo ja Maire Vuorion Säätiö yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa. Kolmen vuoden välein järjestettävän kisan taiteellisena johtajana ja puheenjohtajana on toiminut kilpailun historian alusta asti akateemikko Jorma Panula. Tämänkertaisen kilpailun tuomaristoon kuuluvat kapellimestarit Ralf Gothóni (Suomi), Eva Ollikainen (Suomi), Ole Kristian Ruud (Norja) ja Josep Caballé Domenech (Espanja). Lisäksi tuomaristoon kuuluvat Vaasan kaupunginorkesterin ja Jyväskylä Sinfonian muusikkoedustajat. Kilpailun orkestereina toimivat yhteistyössä Vaasan kaupunginorkesteri ja Jyväskylä Sinfonia.

Yleisö on tervetullut seuraamaan kilpailua kaikissa sen vaiheissa. Ensimmäisiin alkueriin ti 13.11. sekä semifinaaliin to 15.11. yleisöllä on vapaa pääsy. Keskiviikkona 14.11. toisessa alkuerässä kuullaan säveltäjä Kimmo Hakolan kilpailua varten sävelletty tilausteos IKH RED op. 98 sekä Camille Saint-Saënsin Sellokonsertto nro 1, jossa solistina toimii Turun XIII sellokilpailun voittaja ja lokakuussa järjestetyssä VI Kansainvälisessä Paulon sellokilpailussa neljänneksi sijoittunut suomalainen sellisti Leonardo Chiodo. Nelipäiväinen kapellimestarikilpailu huipentuu Vaasan kaupungintalolla 16.11. kolmen finalistin johtamaan konserttiin.YLE televisioi kilpailun finaalin suorana lähetyksenä Yle Teema Fem –kanavalla ja lisäksi semifinaali ja finaali striimataan suorana Areenassa.Keskiviikon aamupäivä- ja iltakonsertit sekä perjantain finaalikonsertti ovat maksullisia, lippuja voi ostaa ennakkoon Studio Ticketistä 0700-96 525 ja verkkokaupasta www.NetTicket.fi.

Tervetuloa seuraamaan korkeatasoista ja jännittävää kapellimestarikilpailua sekä kannustamaan uuden sukupolven lahjakkaita kapellimestareita!

Lisätietoja

www.panulacompetition.com

Intendentti Merja Tyynelä, merja.tyynela@vaasa.fi, puh. 040 524 8877

Tiedotus- ja markkinointikoordinaattori Joonas Lantto, joonas.lantto@vaasa.fi, puh. 0400 860 745

Kilpailuun valitut:

Carlos Ocana Arroyo (Espanja)

Stefan Bone (Saksa)

Ross Jamie Collins (Suomi / Englanti)

Diogo Manuel Almeida Costa (Portugali)

Jonas Ehrler (Sveitsi)

Gaddiel Dombrowner (Ranska)

Ka Hou Fan (Portugali)

Kaapo Ijas (Suomi)

Ales Kománek (Tšekki)

Piero Lombardi Iglesias (Espanja / Italia)

Virginia Martinez (Espanja)

Dimas Ruiz Santos (Espanja)

Antonin Rey (Ranska)

Benjamin Schäfer (Saksa)

Ondrej Vrabec (Tšekki)

Angus Webster (Englanti)

Katharina Wincor (Itävalta)

Johannes Zahn (Saksa)

Frantisek Macek (Tšekki)

Pierre-Antoine Marcais (Ranska)

2 varasijaa:

Markus Luomala (Suomi)

Fergus McAlpine (Englanti)