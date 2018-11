VII Kansainvälisen Jorma Panula Kapellimestarikilpailun ensimmäisen alkuerän kilpailujärjestys arvottu

Tiistaina 13.11.2018 käynnistyvän VII Kansainvälisen Jorma Panula Kapellimestarikilpailun ensimmäisen alkuerän kilpailujärjestys on arvottu Vaasan kaupungintalolla.

Euroopan arvostetuimpiin kapellimestarikilpailuihin kuuluva Kansainvälinen Jorma Panula Kapellimestarikilpailu käydään Vaasan kaupungintalolla 13.-16.11. Tiistaina 13.11. klo 10 käynnistyvässä ensimmäisessä alkuerässä on mukana yhteensä 20 kilpailijaa. Alkuerä on jaettu kahteen osaan, joissa kussakin nähdään 10 kilpailijaa. Suomalaisia kilpailijoita on kaksi, joista Ross Jamie Collins esiintyy klo 14.10 ja Kaapo Ijas klo 20.35.

Tiistai 13.11.

20 kilpailijaa

Ensimmäisen alkuerän ohjelma:

Joseph Haydn: Sinfonia nro 96 D-duuri ”Ihme”

Claude Debussy: Prélude à l'après-midi d’un faune

10.00-15.00 Ensimmäinen alkuerä á 25 min 10 kilpailijaa

10.00-10.25 Diogo Manuel Almeida Costa (Portugali)

10.25-10.50 Angus Webster (Englanti)

10.50-11.15 Frantisek Macek (Tsekki)

11.15-11.30 tauko

11.30-11.55 Dimas Ruiz Santos (Espanja)

11.55-12.20 Ka Hou Fan (Portugali)

12.20-12.45 Benjamin Schäfer (Saksa)

12.45-13.05 tauko

13.05-13.30 Virginia Martinez (Espanja)

13.30-13.55 Katharina Wincor (Itävalta)

13.55-14.10 tauko

14.10-14.35 Ross Jamie Collins (Suomi / Englanti)

14.35-15.00 Gaddiel Dombrowner (Ranska)



16.00-21.00 Ensimmäinen alkuerä á 25 min 10 kilpailijaa





16.00-16.25 Johannes Zahn (Saksa)

16.25-16.50 Piero Lombardi Iglesias (Espanja / Italia)

16.50-17.15 Jonas Ehrler (Sveitsi)

17.15-17.30 tauko

17.30-17.55 Pierre-Antoine Marçais (Ranska)

17.55-18.20 Antonin Rey (Ranska)

18.20-18.45 Ondrej Vrabec (Tsekki)

18.45-19.05 tauko

19.05-19.30 Carlos Ocaña Arroyo (Espanja)

19.30-19.55 Ales Kománek (Tsekki)

19.55-20.10 tauko

20.10-20.35 Stefan Bone (Saksa)

20.35-21.00 Kaapo Ijas (Suomi)





Tulosten julkistus aikaisintaan klo 21.30.

Yleisö on tervetullut seuraamaan kilpailua kaikissa sen vaiheissa. Ensimmäisiin alkueriin ti 13.11. sekä semifinaaliin to 15.11. yleisöllä on vapaa pääsy. Keskiviikon aamupäivä- ja iltakonsertit sekä perjantain finaalikonsertti ovat maksullisia, lippuja voi ostaa ennakkoon Studio Ticketistä 0700-96 525 ja verkkokaupastawww.NetTicket.fi.

Lisätietoja

www.panulacompetition.com

Intendentti Merja Tyynelä, merja.tyynela@vaasa.fi, puh. 040 524 8877

Tiedotus- ja markkinointikoordinaattori Joonas Lantto, joonas.lantto@vaasa.fi, puh. 0400 860 745