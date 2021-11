Viidelle rohkealle henkilölle luovutettiin hengenpelastusmitali 5.11.2021 Helsingissä

– Mitalin myöntämisperusteet kertovat siitä, miten arvokkaasta teosta on kysymys. Te arvoisat hengenpelastusmitalin saajat olette pelastaneet ihmishengen ja pelastustehtävässänne asettaneet itsenne vaaraan, totesi ylijohtaja Merja Ekqvist tilaisuuden aluksi.

Ylijohtaja Ekqvist sanoi mitalin ansainneiden pelastajien rakentavan uskoa siihen, että ihmiset välittävät toisistaan riippumatta siitä, onko kyseessä omaan lähipiiriin kuuluva vai tuntematon ihminen.

– Vaaraan joutuneiden ihmisten onni on ollut se, että paikalle on sattunut pelastustoimiin kykeneviä, rohkeita henkilöitä. Lähimmäisen apu on korvaamaton niin onnettomuustilanteessa kuin sen jälkeenkin. Myös auttajat voivat tarvita tukea, koska he ovat itse kokeneet kriisitilanteen, Ekqvist muistutti.

Hengenpelastusmitalin saajat ja myöntämisperusteena olevien tapahtumien kuvaukset:

Aleksi Määttä (Kotka), perusteluna vedestä pelastaminen

15-vuotias Määttä oli kaverinsa kanssa kalassa, kun hän havaitsi kahden veden varaan joutuneen henkilön huutavan apua. Avuntarvitsijat olivat pyrkineet uiden vastarannalle, mutta voimien loppuessa joutuneet virran vietäviksi ja tarttuneet sillan pilareihin, joista heidän otteensa oli lipeämässä. Määttä oli havainnut rannalla köyden, jonka pään hän vei uiden pelastettaville. Köyden avulla pelastettavat vedettiin rannalle.

Jussi Saksa (Espoo), perusteluna väkivallanteon keskeyttäminen

Oman turvallisuutensa ja henkensä vaarantaen Saksa meni väliin tilanteeseen, jossa hyökkääjä hakkasi uhria teräaseella. Sattumalta paikalle osunut Saksa työnsi hyökkääjän pois uhrin kimpusta keskeyttäen väkivallanteon. Poikkeuksellisen rohkea toiminta rauhoitti tilanteen ja uhri sai apua vammoihinsa.

Hyvönen Wilma (Tuusula), perusteluna vedestä pelastaminen

Hyvönen toimi erittäin rohkeasti onnettomuuspaikalla, missä auto oli törmännyt pylvääseen ja suistunut tieltä katolleen jokeen. Hyvönen juoksi joessa olevan onnettomuusauton luo ja kuuli autosta ulos selvinneeltä matkustajalta, että kuljettaja on vielä autossa. Hyvönen sukelsi veden alle saadakseen auton kiinni juuttuneen oven auki, raahasi elottoman kuljettajan rannalle ja elvytti häntä, kunnes ensihoitajat saapuivat paikalle.

Taruanna Haarlo (Forssa), perusteluna avannosta pelastaminen

Lammen jää oli pettänyt 10- ja 9-vuotiaiden lasten alta. Haarlo kuuli lasten avunhuudot. Lammen rantaa käytetään kesäisin uimarantana, joten rannalla oli pelastusrengas. Haarlo meni se mukanaan avantoon, ja pelastusrenkaan avulla hän sai kannateltua itseään ja lapsia veden pinnalla avun saapumiseen asti.

Marijo Honkonen (Loviisa), perusteluna tulipalossa toimiminen

Roskien poltosta karannut tuli oli tuulisessa säässä laajentunut noin hehtaarin kokoiseksi maastopaloksi. Paikalle ensimmäisenä saapunut Honkonen pelasti omatoimisesti ihmisen polvenkorkuisten liekkien ja sakean savun keskeltä. Honkonen myös soitti hätäkeskukseen, ryhtyi sammuttamaan pelastamaansa palavaa henkilöä ja organisoi muita ihmisiä pelastustöihin.



Vuosittain hengenpelastusmitali myönnetään noin kymmenelle kansalaiselle koko maassa. Vuonna 2021 hengenpelastusmitalilautakunta käsitteli kaikkiaan 119 mitaliesitystä, joista tasavallan presidentti myönsi hengenpelastusmitalin 11 ihmiselle. Mitaleita on myönnetty 1920-luvulta alkaen.

