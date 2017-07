Viiden tähden asiakaskokemus – tee asiakkaistasi faneja

31.7.2017 15:59 | Helsingin seudun kauppakamari

Millainen asiakaskokemus on kilpailuetu? Tiedätkö, mihin sinun tulee tähdätä pysyäksesi mukana kilpailussa? Millä luot luottamusta asiakkaisiin, ja millä keinoin pidät heidät asiakkaina jatkossakin? Osaatko niin sanotusti silittää asiakkaidesi sydäntä?

Viiden tähden asiakaskokemus -kirja kertoo, miksi, miten ja millä tuotetaan asiakkaille ainutlaatuisia asiakaskokemuksia, joilla herätetään asiakkaiden kiinnostus ja voitetaan luottamuksen verkko kiristyvässä kilpailussa.

Digitaalisella aikakaudella asiakkaan ollessa ohjaksissa ja kilpailun globaalia asiakas valitsee yhä useammin tahon, joka tarjoaa parasta asiakaskokemusta juuri heille sopivassa ajassa ja paikassa. Mikäli et pysty vastaamaan asiakkaan nouseviin odotuksiin tarjoamalla jotain merkityksellistä, asiakkaasi valitsevat vaihtoehdoista sen, joka ymmärtää vastata tarpeisiin ja tunteisiin. Peli on tältä osin simppeliä ja samalla armotonta. Vähemmän yksinkertaista on kehitellä keinot, joilla työt jatkuvat tulevaisuudessakin.

Kirjassa kerrotaan yli 30 tarinaa siitä, kuinka elämyksellinen asiakaskokemus synnytetään erilaisissa ympäristöissä yhdistämällä tunneälykkäät kohtaamiset tehokkaisiin teknologisiin ratkaisuihin.

Kirjan kirjoittajat Perttu Ahvenainen, Janne Gylling ja Sani Leino ovat digitalisen myynnin ja markkinoinnin asiantuntijoita. Jokaisella on oman taustansa ja kokemuksen myötä muodostunut näkökulma nykyaikaista asiakaskokemusta käsittelevään aiheeseen. Kirjassa he yhdistävät näkemyksensä modernilla ja vuorovaikutteisella tavalla. Tällä hetkellä Ahvenainen on osakkaana Taitori Oy:ssä, Gylling on osakkaana ja suunnittelijana Moretag Oy:ssä ja Leino työskentelee ThinkLinkin Europan myyntijohtajana.

Kirjalla on oma nettisivu osoitteessa www.5tahdenasiakaskokemus.fi .

Kauppakamarin kirja Viiden tähden asiakaskokemus ilmestyy ti 8.8.

Tervetuloa julkistustilaisuuteen ti 8.8. klo 8.00–11.00 Tapahtumahotelli Huoneeseen (osoite Länsisatamankatu 16, Helsinki).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

https://www.kauppakamarikauppa.fi/viiden-tahden-asiakaskokemus-kirjan-julkistustilaisuus-8-8-2017.html

Lisätietoa:

Katariina Suominen, myyntipäällikkö, Helsingin seudun kauppakamari

Hilkka Vainio, markkinointipäällikkö, Helsingin seudun kauppakamari

Puh.: 045 7733 2978

markkinointi@helsinki.chamber.fi