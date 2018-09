Viihdy viisaasti – näyttely kodin energiansäästöstä

Ilmojen viiletessä on aika päivittää kodin energia-asiat. Villa Elfvikin luontotalon näyttelytilaan on sisustettu viihtyisä olohuone, missä selviää, millaiset toimenpiteet tekevät asumisesta energiaviisasta. Näyttely on esillä 3.10.-29.11.2018. Ota energiansäästö tavaksi – säästät myös rahaa!

Pienillä arjen teoilla voit säästää kodin energiasta helposti 10 %. Isommilla valinnoilla, kuten valitsemalla uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä ja lämpöä, otat jo merkittävästi isomman askeleen kohti ilmastoystävällistä elämäntapaa. Siirtymällä omakotitalossa suorasta sähkölämmityksestä maalämpöön voi sähkönkulutus pienentyä jopa 70 %. Luontotalon henkilökunnan pitämässä maalämpöopastuksessa sunnuntaina 14.10. ja 11.11. klo 14 kuulet mitä pitää ottaa huomioon, kun siirtyy maalämpöön. Luontotalossa maalämpö otettiin käyttöön vuonna 2014. Näyttelyssä voit tutkia, miten paljon olohuoneen sähkölaitteet tai erilaiset lamput kuluttavat sähköä. Sohvalla voit vetää villasukat jalkaasi ja lämmitellä viltin alla. Lasten kanssa voi viettää lukuhetken Paavon ja Petran perheen parissa ja pelata kirjaan liittyviä pelejä. Tarinan voi lukea myös ruotsiksi ja englanniksi. Näyttelytauluista ja mukaan otettavista esitteistä saat tietoa mm. aurinkosähköstä ja energiatehokkaasta valaistuksesta. Halutessasi pääset myös tutustumaan laitteeseen, jolla voit etsiä kodin energiahukkia. Näyttely on osa valtakunnallista Energiansäästöviikkoa, jota vietetään 8.-14.10.2018. Näyttely on koostettu Motivan ja Ilmastoinfon tuottamista materiaaleista. Olohuoneen sisustus on Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksesta. Villa Elfvikin luontotalo on avoinna ma-pe klo 9-15 ja su klo 10–16. Pyhäinpäivänä 3.11. klo 10–16. Café Elfvik on avoinna sunnuntaisin ja arkipyhinä talon aukioloaikoina. Luontotaloon ja näyttelyyn on vapaa pääsy.

