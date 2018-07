Viikinmäen jätevedenpuhdistamon typenpoiston häiriö jatkuu – aiheuttaja yhä epäselvä

Todennäköisesti tuntemattoman teollisuuspäästön aiheuttama häiriö jatkuu edelleen Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla. Jätevedenpuhdistamon biologinen typenpoisto on häiriintynyt vakavasti, ja typpeä ohjautuu vesistöön poikkeuksellisen paljon. Lukuisista selvityksistä huolimatta aiheuttajaa ei vielä ole selvinnyt.

Häiriötilanne käynnistyi maanantaina 23.7.2018 n. klo 03:00 ja sen selvittäminen aloitettiin välittömästi. Tilanne jatkuu edelleen tänään perjantaina 27.7.2018, eikä häiriötilanteen aiheuttanutta ulkopuolista tekijää ole pystytty selvittämään. Päästö on todennäköisesti tapahtunut viime viikon ja mahdollisesti tämän alkuviikon aikana.

Koska häiriön aiheuttaneen päästön laatu ja päästön lopullinen kestoaika ei ole tiedossa, on vaikea arvioida häiriötilanteen lopullista kestoa. Tällä hetkellä typenpoistoprosessin teho on noin 20-30 %, sillä typpeä sitoutuu luontaisesti lietteeseen nitrifikaatioprosessin häiriöstä huolimatta.

- Nitrifikaatioprosessi on osoittanut alustavia toipumisen merkkejä ja viikonlopun aikana selviää, miten se etenee. Biologiset prosessit toipuvat verrattain hitaasti, mutta lämmin vuodenaika on prosessin toipumisen kannalta paras mahdollinen. Tässä vaiheessa arvio biologisen typenpoiston toipumisesta on kokonaisuudessaan noin 1,5-2 viikkoa, arvioi osastonjohtaja Mari Heinonen.

Puhdistamon muu biologinen puhdistusprosessi toimii normaalisti, kuten myös kemiallinen fosforinpoisto. Muita vaikutuksia typpikuorman kasvun lisäksi ei arvioida olevan. Häiriötilanteen päättymisestä tiedotetaan erikseen.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon toiminta-alue kattaa Helsingin, Vantaan keski- ja itäosat, Tuusulan, Keravan, Sipoon, Järvenpään, Pornaisen ja eteläosan Mäntsälää.

Lisätietoja

Osastonjohtaja Mari Heinonen, puh. 050 320 3909, etunimi.sukunimi@hsy.fi (29.7. saakka)

Toimialajohtaja Tommi Fred, puh. 050 348 4841, etunimi.sukunimi@hsy.fi (30.7. alkaen)