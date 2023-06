Viikko Ruisrockiin: Headie One ja Sini Sabotage viimeistelevät artistikattauksen

Festivaalille kiinnitetty brittiläinen Headie One tunnetaan hyppivän flown ja terävän sanailunsa lisäksi ensimmäisenä UK drill -rap-tyylilajin edustajana, joka nousi kotimaansa listakärkiin. Uransa alkumetreiltä asti rajoja rikkonut räppäri on niittänyt kansainvälistä menestystä Ain’t it different- ja Only you Freestyle -megahittiensä myötä, ja keväällä julkaistu Rivals-single lupaa jatkoa nousulle. Upeasta lavapresenssistään tunnettu artisti nousee lavalle Ruisrock-sunnuntaina.

Ruisrockiin kiinnitetty Sini Sabotage on aloittanut uuden aikakauden urallaan. Suomiräpin ikonisimpiin naissolisteihin kuuluva tekijä räjäytti pankin aikaansa edellä julkaistulla kappaleella Levikset Repee (feat. VilleGalle) vuonna 2013. Miljoonia streameja takoneen hittikappaleen julkaisusta tulee kuluneeksi vuosikymmen, minkä kunniaksi Sabotage järjestää kuulijoilleen erityiskeikan Ruisrock-perjantaina.

Ennätyslaaja ohjelma Turun Ruissalossa

Julkistuksen myötä sinetöity artistikattaus sisältää yli 120 esiintyjää. Ennätyslaajassa ohjelmassa on edustettuna kansainvälisiä huippuja, kuten Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Zara Larsson ja Skrillex sekä kotimaan huipuista Antti Tuisku viimeisen keikkansa merkeissä. Lisäksi lavoille nousevat vuoden ainoan livekeikkansa tekevä ibe, kesän jälkeen tauolle jäävä Vesala ja laaja kattaus muita kotimaan tähtiä aina JVG:stä Käärijään ja Samu Haberista Haloo Helsinkiin!.

“Ruisrockin pystytys etenee hyvää vauhtia, ja tasan viikon päästä olemme valmiina avaamaan portit kymmenille tuhansille ihanille festarivieraillemme. Haluamme tarjota kesän upeimman kokemuksen, ja on pakahduttavan hienoa päästä taas todistamaan, kun Ruissalo jälleen täyttyy ilosta ja onnesta hyvin pian loppuunmyydyn festariviikonlopun ajaksi”, Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä kuvailee.

Ruisrock järjestetään 7.–9.7.2023 Turun Ruissalossa. Ruisrockin koko ohjelma on nyt sinetöity ja liput myynnissä Tiketissä. Suurin osa lipputyypeistä on myyty tai varattu loppuun.

Ruisrockin ohjelma vuonna 2023:

Perjantai

Alesso (SE), Lil Yachty (US), Zara Larsson (SE), The 1975 (UK), Alyona Alyona (UA), Denzel Curry (US), ibe, JVG, Samu Haber, Arppa, BÄMÄ, Cledos, Etta, FLASHBANG ZONE 23, Gasellit, Harmi, jambo, Käärijä, Karri Koira, Knife Girl, Lauri Haav, Lyyti, Maija Vilkkumaa, Malla, Ramses II, Samuli Putro, Sini Sabotage, Teini-Pää, Yona, Younghearted

DJ-ohjelma: I Wanna Dance with somBadi, DJ Jodi Wild, DJ Kolkka, DJ Vicky & DJ Ulrika

Lauantai

Skrillex (US), Antti Tuisku, PinkPantheress (UK), Yung Lean (SE), Gettomasa, Haloo Helsinki!, Alma, Anna Puu, Benjamin, Eevil Stöö & Stepa, Blacflago, Madboiali & SHRTY, Ege Zulu, Isaac Sene x ADI, Isac Elliot, Jami Faltin, Kissa, Kuumaa, Linda Fredriksson Juniper, Mouhous, Olavi Uusivirta, pehmoaino, Pihlaja, Slani, SOFA, Sexmane, Toivo-Olavi, VIIVI, Vitun Leija Live, Yeboyah

DJ-ohjelma: Anttipiootti & Akseli Tiitta, Krash Bandicute, Ruissalo Wellness Center, MASSIVE, Tavastian Lauantaidisko

Sunnuntai

Lil Nas X (US), Machine Gun Kelly (US), Yeat (US), Emotional Oranges (US), Headie One (UK), Apulanta, Vesala, ABREU, Aliisa Syrjä, BEHM, BESS, CCB, Costi, Elsi Sloan, Erika Vikman, Huora, Maustetytöt, Melo, Nebi, Paperi T, Rosa Coste, Senya & Sonia, Ruusut, Stoned Statues, Turisti, Yrjänä

DJ-ohjelma: DJ Ilona, Lonely Hearts Club, Paha Vaanii, Yuteworld

