Viikon sateet näkyvät pohjalaisvesistöissä

Myös Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella on viime päivinä satanut, mutta sateet ovat olleet vähäisempiä kuin Keski-Pohjanmaalla. Tänään perjantaina ennustetaan satavan noin 20 mm ja lokakuun suurimmat vedenkorkeudet ja virtaamat saavutetaan todennäköisesti tulevan viikonlopun aikana. Maaperä on nyt niin kostea, että sateet päätyvät lähes suoraan vesistöihin. Kevättulva oli kuitenkin selvästi suurempi kuin lähipäivien vedenkorkeudet ja virtaamat. Vesi nousee todennäköisesti alaville pelloille mm. Lapuanjoella Liinamaassa.

Kuivan kesän ja alkusyksyn jäljiltä alueen tekojärvien pinnat ovat olleet selvästi tavanomaista alempana. Osa sadevesistä voidaankin nyt varastoida tekojärviin ja pienentää näin jokien alaosien tulvia. Perhonjoella Patanan tekojärven vedenpinta on noussut sateiden seurauksena noin 80 cm ja on nyt puoli metriä ajankohdan keskimääräistä alempana. Patanan tekojärven vedenpinnan ennustetaan nousevan lokakuun loppuun mennessä vielä lähes metrillä. Lapuanjoella Hirvijärven tekojärven vedenpinta on ollut lokakuussa noin 60 cm tavanomaista alempana. Hirvijärven tekojärven vedenpinnan ennustetaan nousevan sateiden seurauksena tavanomaiselle tasolle marraskuun alkupuolella.

Ähtävänjoella Lappajärven pinta on noussut sateiden seurauksena noin 10 cm ja pinta on nyt lähellä ajankohdan keskimääräistä. Ennusteiden mukaan Lappajärven pinta tulee nousemaan lokakuun aikana vielä noin 20 cm eli vedenpinta nousee ajankohdan tavoitevyöhykkeen tason yläpuolelle. Lapuanjoella Kuortaneenjärven pinta on nousemassa ajankohdan keskimääräiselle tasolle ja jatkossa ylemmäksikin.