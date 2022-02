Viikonlopuksi ennustettu lisää lunta Helsinkiin – auraus keskittyy pää- ja joukkoliikennekaduille

Sankan lumipyryn on ennustettu alkavan Helsingissä perjantai-iltana 4. helmikuuta ja kestävän useamman päivän. Kaupunki on varautunut pyryyn, ja lumitöihin on saatu lisäkalustoa 50 koneen verran. Lumipalautteiden käsittelyssä on ruuhkaa.

Kuva: Roni Rekomaa

Lumipyryn aikana kaupungin talvikunnossapito keskittyy liikenteen sujuvuuden turvaamiseen pää- ja joukkoliikennekaduilla. Myös keskeiset jalankulku- ja pyöräväylät sekä tehostetun talvihoidon reitit pyritään pitämään kulkukelpoisina lumisateen aikana. Asuntokaduilla lumiauroja joudutaan sen sijaan odottamaan. Kaupungin kunnossapidon käytössä viikonloppuna on yhteensä noin 350 yksikön kalusto; kuorma-autoja, monitoimikoneita, pyöräkuormaajia, kunnossapito- ja ympäristönhoitokoneita sekä traktoreita ja tiehöyliä. Kuluneen viikon aikana kaupunki on puhdistanut katuja Valtteri-myrskyn tuomista lumista. Asuntokatujen auraus ja lumenpoisto on käynnistetty kaikilla alueilla. Osa asuntokaduista odottaa kuitenkin edelleen vuoroaan aurausjärjestyksessä, ja varsinkin jalkakäytävillä on vielä monin paikoin aurattavaa. Uuden lumipyryn toteutuessa näille kaduille pääsy viivästyy entisestään. Samoin lumikasojen poiskuljetus keskeytyy ja jatkuu jälleen lumentulon hellittäessä. Palautteiden käsittelyssä ruuhkaa Runsas lumentulo on ruuhkauttanut kaupunkiympäristön asiakaspalvelun. Asukkailta pyydetään kärsivällisyyttä, sillä kaikki kadut puhdistetaan työsuunnitelman ja sään mukaan mahdollisimman pian. Katujen ja muiden väylien talvikunnossapidosta voit jättää palautetta Helsingin kaupungin verkkosivujen kautta: hel.fi/palaute. Palautteen jättäminen ei nopeuta auran saapumista asuntokadulle runsaan lumisateen aikana, vaan kadut hoidetaan ennalta määritellyn hoitoluokituksen mukaisesti. Lisätietoja katujen talvikunnossapidosta: hel.fi/lumi.

