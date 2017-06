Viileä kevät näkyy pesimälinnustossa

Suomalaisäideiltä löytyi raskausmyrkytykseltä suojaavia geenimuotoja 27.6.2017 10:59 | Tiedote

Helsingin yliopiston tutkijat ovat yhteistyössä kahden yhdysvaltalaisen tutkimusryhmän kanssa löytäneet suomalaisilta äideiltä pre-eklampsialta eli raskausmyrkytykseltä suojaavia harvinaisia geenimuotoja. Tämä on ensimmäinen kerta, kun äidin perimästä on osoitettu suojaavia tekijöitä pre-eklampsiataudissa. Tutkimus on julkaistu Hypertension -lehdessä.