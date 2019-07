Viileä sää jouluilolla vastaan Sallassa

Villavaatteet roikkuvat esillä joulukoristeiden vieressä, tonttulakkipäiset touhuajat kipittävät kiireisesti tapahtumapaikasta toiseen ja kaikuvatpa joulusäveletkin huulilta innostuneiden kävelijöiden korviin. Vain lumi puuttuu, ja kuusentaimetkin ovat vielä istutusta vailla. Kyse on sallalaisesta ÄinPäin-päivästä, jossa jouluteemalla hyödynnetään viileää, mutta valoisaa, keskikesän säätä myöhäisillan kylätapahtumassa.

Sallalainen ÄinPäin-päivän tapahtuma järjestetään heinäkuussa vuosittain yrittäjien yhteisvoimin. Tapahtumassa hyödynnetään kesän valoisaa yöaikaa ja pidetään liikkeet auki pitkälle iltaan. ”Äinpäin” on sallalainen murresana, joka tarkoittaa ”nurinpäin” tai ”ylösalaisin”, mikä sekä johti ideaan tapahtuman järjestämisestä että mahdollistaa tapahtuman kaikenlaiset tempaukset asiat väärinpäin kääntäen. Sallalaiset yrittäjät päättivät, että koska yöllä on yhtä valoisaa kuin päivällä, niin jospa käännetään koko päivä päälaelleen. Tästä sai tapahtuma nimensä, ÄinPäin-päivä, ja siihen kuuluu olennaisesti hullunkuriset ja hauskat ideat mitkä liittyvät asioiden nurinkurisuuteen. Kauppojen erikoispitkän aukiolon ja tarjousten lisäksi tarjolla on tapahtumaa ja kilpailua koko perheelle. Tämän vuoden teeman mukaisesti jouluinen ÄinPäin-päivä 12.7. saattoi olla itseään toteuttava ennuste, koska säät olivat muun Suomen tapaan varsin viileät ja teema vastaanotettiin huvittuneena sekä myönteisesti lämpimiin vaatteisiin pukeutuen. Kinkkubingot pelattiin ja glögipiparit nautittiin iloisissa merkeissä joulunpunaisin poskin. Ilmastotalkoisiin ja hyväntekeväisyyteen lasten ja nuorten hyväksi osallistuttiin myymällä Sallan Metsänhoitoyhdistyksen lahjoittamia kuusentaimia itse istutettaviksi.

-Kaikkiaan onnistunut tapahtuma, jota tullaan edelleen jatkamaan teemaa vaihtamalla, sanoo tapahtuman yksi tonttulakkisista puuhanaisista Tanja Parkkinen Sallan yrittäjistä. ”Sallalaiset tykkäävät talvesta ja kylmästä, joten viileät kelit eivät säikäytä paikallisia”, jatkaa Parkkinen, ja toteaa, että kävijöitä oli mukavasti ja niin aikuisille kuin lapsille oli mieluisaa tekemistä. Sallalaisyrittäjien yhteistyön tuloksena kerättiin varoja yrittäjien yhdistykselle, joka tekee hankintoja ja lahjoituksia sallalaisten lasten ja nuorten sekä vanhuksien hyväksi. Seuraavasta hyväntekeväisyyskohteesta tai lahjoituksesta ei ole vielä päätetty, mutta teemaa noudatellen se voisi olla vaikkapa pehmeitä paketteja viluisille. Risut jäävät varmasti saamatta tämän vuoden toisena jouluna Sallassa!