Viime kesänä Helsingistä Nuorgamiin Alepa-fillarilla polkenut Xavier Hildén aikoo nyt skeitata Norjaan

Xavier Hildén, 26, polki viime kesänä Alepa-fillarilla Helsingistä Nuorgamiin. Nyt hän pistää paremmaksi ja aikoo skeitata kesän aikana Norjaan. Tempauksillaan Hilden haluaa nostaa tietoisuutta ympäristön tilasta ja erityisesti roskaamisesta. Esimerkkiä ekologisesta elämäntavasta hän haluaa näyttää erityisesti nuorille. Hildénin sosiaalisen median päivityksissä vilahtelevat niin käytetyt ja ekologisesti valmistetut vaatteet kuin vegaaninen hävikkiruoka.

Xavier Hildén lähtee matkaan 1.6. ja on varautunut olemaan skeitin päällä pari kuukautta.

“Haluan tehdä reissun viime vuotta paremmin ja siksi pyysin mukaan myös joitain sponsoreita. Viime kesänä otin matkan varrelta noin 15 000 videoklippiä Instagramiini. Nyt dokumentoin ja tallennan kaiken paremmin videokameralla ja dronella”, Hildén kertoo.

Dokumentointivälineet sponsoroi ympäristötutkimusta ja -suojelua rahoittava Nesslingin Säätiö.

“Rahoitamme paitsi ympäristön suojelua edistävää tutkimusta, myös ympäristötiedon viestintää suurelle yleisölle. Juuri Hildénin kaltaiset aidosti luontoa rakastavat hahmot ovat korvaamattoman tärkeitä viestinviejiä, ja siksi halusimme auttaa häntä tavoitteessaan”, sanoo Nesslingin Säätiön tutkimusjohtaja Minttu Jaakkola.

Matkakuntoon Hildén on tankannut itsensä hävikkiruokaravintola Loopissa. Matkavatteita hän on saanut eettisiin ja ekologisiin tuotteisiin erikoistuneelta Nudgelta. Enempää Hildén ei ainakaan matkaan lähtemiseen tarvitse. Apu on toki tervetullutta matkan varrella.

“En halua tehdä reissusta liian järjestelmällistä tai haalia paljon sponsoreita, sillä olen seikkailijaluonne. Viime kesänä sain sadevaatteet päälleni ensimmäistä kertaa viimeisellä matkaviikolla, kun pohjoissuomalainen kauppias lahjoitti ne minulle hyllyjen täyttämistä vastaan. Samalla asenteella mennään nytkin.”

Hurjilta kuulostaviin tempauksiin Hildéniä inspiroi luonto ja sen arvostaminen.

“Heräsin roskaamisongelmaan vuosi sitten, kun lenkkeilin Munkkiniemessä joka päivä saman reitin ja keräilin samalla roskia pois. Seuraavana päivänä roskat olivat ilmestyneet takaisin. Aloin pohtia, miten roskaamiseen voisi puuttua.”

Esimerkillään hän haluaa vaikuttaa erityisesti nuoriin. Siksi koko matka tallentuu sosiaaliseen mediaan.

“Olen jo pitkään halunnut työskennellä luonnonsuojelun parissa, mutta se on ollut vaikeaa, kun en ole korkeakoulutettu. Niinpä minun piti luoda itse oma tapani tehdä asioita ympäristön hyväksi. Haluan viedä nuorille paitsi viestiä luonnon arvostamisesta, myös siitä, että heidänkin on mahdollista vaikuttaa.”

Xavier Hildénin skeitti rullaa ensimmäiset päivät noin 30 kilometrin päivävauhtia reittiä Helsinki-Järvenpää-Hyvinkää-Riihimäki-Hämeenlinna-Tampere. Matkaan Hildén lähtee perjantaina 1.6, jos sää sallii.

Hildénin matkaa voi seurata Instagramissa @xavierhilden ja Facebookissa facebook.com/suomenluonnonpuolesta.