Viime viikkojen sateet ovat nostaneet pohjalaisvesistöt tulvakorkeuksiin ja tekojärvet ovat täyttyneet (Pohjalaismaakunnat)

Jaa

Lauantain sateet nostivat virtaamat ja vedenpinnat pohjalaisvesistöissä uuteen nousuun. Lapuanjoella Liinamaassa vedenpinta on noussut noin metrin tulvarajan yläpuolelle ja on edelleen nousussa. Myös Kuortaneenjärvi on noin metrin ajankohdan tavanomaista ylempänä ja nousussa. Laajoja peltoalueita on veden alla etenkin Liinamaan alueella. Vedenkorkeudet Liinamaassa ja Kuortaneenjärvellä ovat ylempänä kuin koskaan aiemmin havaintohistorian aikana syyskuun alussa.

Kuvituskuva. Nurmonjoella tulvii ja laituri on jäänyt veden alle.

Kyrönjoen vesistöalueella pahin tilanne on Seinäjoella ja Jalasjoella. Vesi tulvii pelloille etenkin Peräseinäjoen ja Seinäjoen välisillä peltoalueilla sekä Jalasjoen yläosilla. Seinäjoen ja Jalasjoen vedenpinnat ovat korkeammalla kuin tämän kevään tulvalla. Seinäjoki on Jouttikosken mittausasemalla noin 2 metriä ja Jalasjoki on Jalasjärven mittausasemalla noin 1,5 m korkeammalla kuin syyskuun alussa keskimäärin. Lapuanjoen ja Kyrönjoen tekoaltaat ovat täynnä, joten niiden avulla ei voida enää hillitä alapuolisten jokien virtaamaa. Osa yläpuolisten jokien vesistä juoksutetaan tekojärvien ohi vanhoja jokiuomia pitkin. Vesimäärät ovatkin nyt selvästi tavanomaista suurempia ja lisääntymässä Nurmonjoen ja Seinäjoen vanhoilla uomilla, kun Hirvijärven, Kyrkösjärven ja maanantaista alkaen myös Kalajärven tekojärvien ohi ohjataan osa yläpuolisten jokien virtaamista. Suuret vesimäärät voivat saada veneet, laiturit ja muut matalalla sijaitsevat rakenteet liikkeelle. Omistajien kannattaa tarkistaa kiinnitykset ja tarvittaessa varautua nostamalla omaisuus ylemmäksi pois tulvaveden ulottuvilta. Ähtävänjoella Lappajärven pinta on noussut noin puoli metriä syyskuun alun tavanomaista tasoa korkeammalle. Juoksutus Lappajärvestä on nostettu luvan mukaiseen maksimiin eli 30 kuutiometriin sekunnissa. Lappajärven pinta pysyy pitkään poikkeuksellisen korkealla, koska isossa järvessä muutokset tapahtuvat hitaasti. Virtaamat nousivat reilusti lauantain sateiden seurauksena nopeasti myös rannikon pienemmät joissa. Sunnuntain aikana virtaamat kääntyivät laskusuuntaan. Mahdolliset tulevat pienemmätkin sateet nostavat vedenpintoja nopeasti, koska maa on hyvin märkä eikä ime vettä.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Kuvituskuva. Nurmonjoella tulvii ja laituri on jäänyt veden alle. Lataa

Linkit