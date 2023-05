Viime vuonna Yhdysvalloissa kultaa voittanut suomalainen Artome palaa Atlantin taakse tuplavoittajana

Artome on vuonna 2016 perustettu heinolalainen yritys, joka suunnittelee ja valmistaa audiovisuaalisella teknologialla varustettuja designkalusteita. Ajatus asennusvapaasta ja helposti käyttöön mukautuvasta esitysteknologiasta on ollut -ja on edelleen- Artomen perusta. Yrityksen tavoitteena on suunnitella ja rakentaa audiovisuaalista teknologiaa kestävällä tavalla ja tuoda joustavuutta sekä helppoutta käyttäjille suomalaista designia unohtamatta. Artome valmistaa Heinolan tehtaalla siirrettäviä plug-and-play ominaisuuksin varustettuja älykalusteita esittämiseen, oppimiseen ja moneen muuhun -vain mielikuvitus on rajana.