Viimeinen siirto kuvaa ympäristöliikettä sisältäpäin ja pohtii uusia politiikan tapoja

Miten ympäristöliike on saanut yksilöt mukaan toimintaan? Mitä tarvitaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi? Kirjassa joukko suomalaisen ympäristöliikkeen keskeisiä toimijoita pohtii, miten tästä eteenpäin. Mitä voi vielä tehdä, jotta maapallo säilyy elinkelpoisena?

Viimeinen siirto kertoo, mikä on suomalaisen ympäristöliikkeen tila juuri nyt. Mitkä ovat monenkirjavan liikkeen yhteiset tavoitteet ja keskeiset ristiriidat? Miten tavoitteista tärkeimpään eli ilmastokriisin ja luontokadon ehkäisemiseen voidaan päästä? Suunnataanko katse poliitikoihin, kansalaisjärjestöihin, lakkoileviin koululaisiin vai suurimpiin saastuttajiin?

Kirjan on toimittanut Teemu Vaarakallio, joka on vapaa kirjoittaja ja aktivisti. Idea kirjaan syntyi, kun hän oli ympäristöaktion vuoksi kiinniotettuna sveitsiläisen tutkintavankilan suljetulla osastolla:

"Ymmärsin, että omat, henkilökohtaiset vastaukseni kysymyksiin olivat merkityksettömiä ja minulla oli muutospotentiaalia vain osana määrätietoista, itseymmärtävää, kyvykästä kansalaisliikettä: siksi vain liikkeen vastauksilla oli väliä, siksi vain liikkeen vastauksia tulisi etsiä."

Niitä vastauksia kirjassa etsitään. Vaarakallion lisäksi äänessä ovat Leo Stranius, Sini Harkki, Teppo Eskelinen & Sanna Ryynänen, Sonja Nielsen, Maija Li Raudaskoski, Tuulia Reponen, Amos Wallgren, Eleonoora Karttunen ja Toni Ruuska.

He kirjoittavat politiikasta, ruohonjuuritason liikkeistä, tutkimuksesta ja tulevaisuuden visioista. Ennen kaikkea he kertovat painokkaasti siitä, miksi maapallon tulevaisuus on yhteisöiden, ei yksilöiden, varassa.

Teemu Vaarakallio (toim.): Viimeinen siirto – Suomalainen ympäristöliike nyt eli kuinka mahdoton tehdään, 336 sivua.

Ilmestyy 29.4. PDF saatavilla.

