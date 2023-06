Viinilehti valitsi Vuoden punaisen ja valkoisen hanaviinin 2023

Viinilehden Vuoden punainen hanaviini 2023

Hewitson the Adventures of Miss Harry Shiraz 2022 hanapakkaus, Hewitson, Australia, Alko 922696

Tuomariston arvio: Kypsän marjainen, tummasävytteinen, makeahko mutta tyylikäs tuoksu, jossa on karhunvatukkaa, mustikkaa, mustaherukkaa, tummaa kirsikkaa ja hentoa paahteisuutta. Maku on runsas, tyylikäs ja kypsän marjainen. Tuoksun aromien lisäksi mausta löytyy makeaa mausteisuutta, mansikkahillon sävyä ja hentoa kahvisuutta. Suutuntumaltaan viini on mehukkaan pehmeä ja helposti lähestyttävä. Kokonaisuus saa ryhtiä kypsistä tanniineista ja pehmeän leveästä hapokkuudesta. Viini jättää vienosti nielua lämmittävän, tasaisen harmonisen jälkivaikutelman.

Ruokasuositus: Herkullinen viini tummien liharuokien ja grillattujen kasvisten seuraksi.

Hinta–laatu: Hyvä hinta–laatu

Hinta: 24,98 €

”Vuoden punainen hanaviini on nuorekkaan tasapainoinen, mehukas ja mehevän hedelmäinen herkku.”

Vuoden valkoinen hanaviini 2023

Deep Roots Riesling Trocken 2022 hanapakkaus, Drei Winzer, Qualitätswein Rheinhessen, Saksa, Alko 510238

Tuomariston arvio: Tiivis ja puhdaspiirteinen tuoksu, jossa on vihreää omenaa, päärynää, persikankiveä, sitrushedelmiä ja kukkaisuutta. Kuiva, keskitäyteläinen, herkullisen hedelmäinen ja runsaan aromaattinen maku toistaa kelta- ja vihreäsävytteisen tuoksun aromit. Lempeät, sitrusmaiset hedelmähapot nostavat välittömästi veden kielelle. Helposti lähestyttävän viinin suutuntuma on jopa öljymäisen notkea. Jälkivaikutelma on puhdaspiirteisen tyylikäs ja herkullisen omenainen.

Ruokasuositus: Maukas viini runsaille äyriäis- ja kalaruoille sekä ruokaisille salaateille.

Hinta–laatu: Hyvä hinta–laatu

Hinta: 38,98 €

”Vuoden valkoinen hanaviini on herkullisen hedelmäinen, raikkaan aromikas ja puhdaspiirteinen riesling.”

Yksittäiset pullokuvat kaikista voittajaviineistä löytyvät ja ovat ladattavissa Alkon nettisivuilta (tallentaessasi klikkaa kuvan päällä hiiren oikeanpuoleista näppäintä).

Näin voittajaviini valittiin:

Viinilehden Vuoden hanaviinien valintaa varten Juha Berglund ja Antti Rinta-Huumo maistoivat sokkona lähes 150 hanaviiniä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Viinit saivat olla vakio- tai tilausvalikoimasta. Viinit maistettiin ja arvioitiin sokkona useassa esikarsintatastingissa, joiden perusteella loppukilpailuun valittiin lehdessä esitellyt viinit. Voittajille ilmoitettiin valinnoista viikolla 18.



Tuomariston kommentti kilpailusta:

”Valitsimme hanafinaaleihin viinejä, jotka olivat teknisesti laadukkaita ja tasapainoisia. Hanaviinien kohdalla tärkeä arviointikriteeri on myös niiden monikäyttöisyys.

Melko monesta kilpailuun ilmoitetusta punaviinistä löytyi lievää jäännössokeria, joka pyöristää ja pehmentää viinin suutuntumaa ja tekee siitä helposti lähestyttävän. Tämä ei ole mielestämme ongelma, kunhan makeus ei maistu viinistä läpi. Oletamme myös suomalaiskuluttajien arvostavan hanaviineissä makeaa mausteisuutta, paahteisuutta ja hillomaisuutta.

Valkoviinikisassa oli mukana useita rieslingejä, joita päätyi myös finaalipöytään. Suomalaisten rakastamat, aromikkaasta Riesling-lajikkeesta valmistetut viinit ovat erittäin monikäyttöisiä ruokaviinejä. Kesäisen raikkaat viinit sopivat mainiosti myös seurusteluun.

Molempien sarjojen kärkikolmikot erottuivat varsin helposti. Punainen voittajaviini, Hewitson The Adventures of Miss Harry Shiraz 2022, on nuorekkuudestaan huolimatta erittäin harmoninen ja mehukas, mehevän hedelmäinen ja tasapainoinen herkku Australiasta. Valkoviinivoittajaksi nousi herkullisen hedelmäinen, raikkaan aromikas ja puhdaspiirteinen Deep Roots Riesling Trocken 2022 Saksan Rheinhessenistä.”

Arviot kaikista viineistä:

Antti Rinta-Huumolta voi kysyä myös muita sesonkiin sopivia viinisuosituksia.