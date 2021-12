Viinilehti valitsi Vuoden valkoisen ja punaisen luomuviinin

Viinilehden Vuoden valkoinen luomuviini 2021

Fernand Engel Riesling Grand Cru Praelatenberg 2018

AC Alsace Grand Cru, Alsace, Ranska, Alko 597147

Tuomariston arvio: Tuoksu on kypsän hedelmäinen, hieman kehittynyt ja tyylikkään monivivahteinen. Se huokuu persikkaa, aprikoosia, vahamaisuutta, hunajaa ja makeaa mausteisuutta. Kuiva, mutta runsas ja leveän hedelmäinen maku toistaa tuoksun aromimaailman. Viinissä on lisäksi hentoa karvasmantelia ja orastavaa petrolisuutta. Lähes öljyinen suutuntuma saa ryhdin leveästä hapokkuudesta ja kokonaisuus jättää pitkään maistuvan, runsashedelmäisen, hyvin monivivahteisen jälkivaikutelman.

Ruokasuositus: Täyteläiset punalihaiset kalaruoat ja runsaat äyriäisherkut. Myös paistettu tai grillattu vaalea liha.

Hinta: 19,99 €

Tuomariston kommentti Vuoden valkoinen luomuviini -voittajasta:

”Vuoden valkoinen luomuviini on erittäin viehättävä ja runsaudestaan huolimatta elegantti riesling Alsacesta."

Viinilehden Vuoden valkoinen luomuviini 2021 -kilpailun voittajakolmikko

KULTAA: Fernand Engel Riesling Grand Cru Praelatenberg 2018, AC Alsace Grand Cru, Alsace, Ranska, Alko 597147

HOPEAA: Matua Marlborough Organic Sauvignon Blanc 2020, Marlborough, Uusi-Seelanti, Alko 937057

PRONSSIA: Pieropan La Rocca 2018, DOC Soave Classico, Veneto, Italia, Alko 584257

Viinilehden Vuoden punainen luomuviini 2021

Gérard Bertrand Domaine de l’Aigle Pinot Noir 2019

IGP Haute Vallee de l’Aude, Languedoc-Roussillon, Ranska, Tilausvalikoima 920226

Tuomariston arvio: Tuoksu on avoin, herkullinen, kypsän marjainen ja vivahteikas. Siinä on kypsää kirsikkaa, puna- ja mustaherukkaa sekä paahteista mausteisuutta. Keskitäyteläinen, hyvin mehukas maku seuraa tuoksun aromimaailmaa. Viinissä on lisäksi yrttisyyttä, hentoa havuisuutta ja metsän aluskasvillisuudenkin vivahteita. Hapankirsikkainen, pehmeä hapokkuus tuo kokonaisuuteen tasapainoa ja kantaa viiniä hieman suuta supistavaan, tyylikkääseen, kainosti savuiseen, hyvin moniulotteiseen jälkimakuun.

Ruokasuositus: Tummat linturuoat, lihapadat ja paistettu tai grillattu vaalea liha.

Hinta: 21,90 €

Tuomariston kommentti Vuoden punainen luomuviini -voittajasta:

”Gerard Bertrandin tuottama voittajaviini on poikkeuksellisen harmoninen, kypsän marjainen ja tyylikäs viini.”

Viinilehden Vuoden punainen luomuviini 2021 -kilpailun voittajakolmikko

KULTAA: Gérard Bertrand Domaine de l’Aigle Pinot Noir 2019, IGP Haute Vallee de l’Aude, Languedoc-Roussillon, Ranska, Tilausvalikoima 920226

HOPEAA: Domaine Bousquet Reserve Organic Malbec 2020, Tupungato, Mendoza, Argentiina, Alko 450517

PRONSSIA: Kalleske Greenock Shiraz 2019, Barossa Valley, Etelä-Australia, Australia, Alko 496367

Kaikkien kisassa mukana olleiden viinien arviot löytyvät Viinilehden nettisivulta:

Tuomaristo: Juha Berglund ja Antti Rinta-Huumo Viinilehdestä

Näin voittajaviinit valittiin

Kilpailu käytiin niiden reilun 200 luomuviinin kesken, jotka viinimaahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Luomuviinien hinta Alkossa sai olla korkeintaan noin 30 euroa. Viinit maistettiin sokkona. Useiden esikarsintatastingien jälkeen finaaliin ylsi lähes 40 viiniä. Kärkikolmikko pyritään valitsemaan mahdollisimman objektiivisesti. Voittaja­viineissä pitää korostua viinien autenttisuus ja jäljitettävyys suhteellisesti enemmän kuin tekninen laatu ja tasapainoisuus. Kärkikolmikoihin halusimme nostaa tyyliltään toisistaan erottuvat viinit.

Finalistitasting Facebookissa

Antti Rinta-Huumo ja Juha Berglund käyvät läpi finalistiviinejä Viinilehti Live -virtuaalitastingissa Viinilehden Facebook-sivulla torstaina 2.12.2021 klo 17.

Tastingia voi seurata ilmaiseksi osoitteessa: https://www.facebook.com/events/649422006434848

Enemmän arvioita kilpailuun osallistuneista viineistä

Lisätietoja

Finalistien arvioita ja runsaasti muuta kiinnostavaa asiaa punaviineistä löytyy uusimmasta, 2.12.2021 ilmestyvästä Viinilehdestä. Se on luettavissa irtonumerona myös lehtiluukku.comin kautta.

