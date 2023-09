Viinilehti valitsi Vuoden valkoviinin 2023

Viinilehti valitsi Vuoden roseeviinin 2023 18.4.2023 17:00:00 EEST | Tiedote

Viinilehden vuotuinen roseeviinikilpailu on ratkennut. Viinilehden Vuoden roseeviini 2023 valittiin lähes sadan ehdokkaan joukosta. Valinta tehdään aina sokkomaistamalla. Kilpailussa jaettiin myös hopea- ja pronssipalkinto. Viinilehden Vuoden roseeviini on erittäin herkullinen ja poikkeuksellisen tasapainoinen pinot noir Saksan Pfalzista. Hopeamitalisti on hersyvän marjainen ja pirskahteleva portugalilainen. Pronssisijan nappasi saksalainen viini, jossa on tyylikkäitä marjaisia vivahteita.