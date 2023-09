Viinivahti löysi täydellisen piknik roseeviinin! Fiksun etu -8,10€ tai -40%

Corvers Kauter R3 Rheingau Riesling Revolution Organic off dry on uusi Riesling-löytö Vuoden Viinin tuottajalta! 24.4.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Corvers Kauter on tuottanut erittäin hyvän hinta-laatusuhteen omaavan Riesling-valkoviinin. Tuottaja on hyvin lyhyessä ajassa noussut Suomessa erittäin suureen suosioon ja syynä on se , että viinien laatu on korkea. Tästä konkreettisena esimerkkinä on Viini-lehden valinta vuoden valkoviiniksi.