Viisas asuntosijoittaja ei metsästä pikavoittoja

Viime vuosien voimakas asuntotuotanto näkyy asuntomarkkinoilla rakennusliikkeiden kilpailun kovenemisena. Suomen Vuokranantajat muistuttaa, että asuntosijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa, jossa ei kannata metsästää pikavoittoja. Kun asuntosijoittaja varautuu sijoittamiseen liittyviin riskeihin, on vuokranantajana toimiminen kannattavaa ja palkitsevaa, ihmisläheistä sijoittamista.

Viime vuosien voimakas asuntotuotanto näkyy markkinoilla reippainakin tarjouksina.

”Asuntosijoittajan on tärkeää pitää pää kylmänä ja laskea asuntosijoituksen tuotto pitkällä tähtäimellä. Asunnon vuokrattavuuden sekä vuokratuoton lisäksi tärkeää olisi varmistaa, että vuokra-asunnon sijainti on myös tulevaisuudessa fiksu. Jos asunnon arvo voi nousta jatkossakin, se turvaa sijoituksen kannattavuutta myös tulevaisuudessa”, sanoo Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Tuomas Viljamaa.

Markkinatilanne on tällä hetkellä monin paikoin haastava, kun tarjolla on runsaasti uusia vuokra-asuntoja. Kuten kaikessa sijoittamisessa, myös asuntosijoittamisessa on tärkeä varautua riskeihin.

”Pikavoittojen metsästäminen ei kannata niin asuntosijoittamisessa kuin muussakaan sijoittamisessa. Asuntosijoittamisessa korkojen nousu on väistämättä edessä, minkä lisäksi voimakas asuntotuotanto voi tuoda haasteita vuokrattavuudelle. Toisaalta on muistettava, että kasvukeskuksissa uusien asuntojen tarve on edelleen kova”, Viljamaa muistuttaa ja jatkaa:

”Asuntosijoittamisessa pitää tehdä kotiläksyt hyvin. Pitää tietää alue, mistä ostaa sijoitusasunnon, pitää olla realistinen käsitys alueen ja asunnon vuokratasosta. Kannattaa lähteä paikan päälle, tutkia aluetta, keskustella ihmisten kanssa, käydä kaupassa ja vaikka pubissakin. Vuokranantajana toimiminen on ihmisten kanssa toimimista. Se on tärkeä osa, että voi onnistua hyvänä vuokranantajana.”

Markkinatilanteesta saa hyvää tietoa myös Suomen Vuokranantajien tilastoista ja ennusteista. Seuraavaksi julkistetaan kesäkuun alussa analyysi asunnonvuokrausilmoituksissa pyydetyistä vuokratasoista yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa, sekä heinäkuussa ennuste tulevien vuosien kehityksestä vuokramarkkinoilla yhdessä PTT:n kanssa.

Suuri osa yksityisistä vuokranantajista sijoittaa pitkäjänteisesti

Asuntosijoittamisella vaurastuminen tapahtuu pikkuhiljaa ja vaatii osaamista, vaivannäköä ja kärsivällisyyttä. Tilastojen valossa tyypillinen suomalainen yksityinen vuokranantaja ei metsästä pikavoittoja. Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja 2019 -kyselyssä yli 40 % vastaajista ilmoitti aloittaneensa vuokranantajana toimimisen säästääkseen eläkepäiviä varten.

”Suuri osa vuokranantajista sijoittaa asumiseen johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti. Vastaajilta kysyttiin myös, minkälaisia sanoja he yhdistävät vuokranantajuuteen. Vastauksissa toistuivat eniten sanat: vastuullisuus, luotettavuus, sijoittaminen, tuotto, riski, palvelu sekä pitkäjänteisyys. Näillä sanoilla voisi kuvata myös kannattavan asuntosijoittamisen reseptiä”, Viljamaa sanoo.

Kyselyyn vastasi yli 3000 yksityistä vuokranantajaa. Otannan perusteella se on alan kattavin kysely.