Nyt vietetään perunaviikkoa! Tätä maan uumenissa kasvavaa maittavaa mukulaa kelpaa syödä ympäri vuoden. Listasimme viisi hyvää syytä syödä perunaa, keksitkö itse lisää?

1) Peruna on hyvää

Peruna on miedon makuinen ja moneen taipuva kasvis, jonka käyttöä keittiössä voi varioida loputtomasti. Peruna maistuu koko perheelle, ja sopii useimpiin ruokavalioihin. Eri lajikkeista löytyy jokaiseen käyttötarkoitukseen sopiva peruna, ja kiireiselle kokille myös erilaisia puolivalmiita pakastetuotteita.

2) Peruna on kotimaista

Ruokaperuna kaupoissa on kotimaista. Peruna työllistää Suomessa viljelyn lisäksi muun muassa pakkaamoissa, kaupoissa ja kuljetussektorilla. Peruna on elintarvikkeiden huoltovarmuuden näkökulmasta tärkeä. Alle 1 prosentin osuudella Suomen peltoalasta pystytään takaamaan ruokaperunat suomalaisille ympäri vuoden.

3) Peruna on terveellistä

Perunassa on ruokavalion kannalta monia tärkeitä ravintoaineita ja pottu pitää nälkää hyvin loitolla. Perunassa on muun muassa C-vitamiinia, B-ryhmän vitamiineja, kaliumia, magnesiumia ja kuitua sekä hiilihydraatteja päivän energiatarpeen täyttämiseen. Peruna ei sisällä rasvaa, ja se on laktoositonta ja gluteenitonta. Keveästi keittämällä tai uunissa paahtamalla kypsennetty peruna on raikas ja maistuva lisäke, joka sopii myös kevyeen ruokavalioon.

4) Peruna on edullista

Peruna on edullista ruokaa, joka on kaikkien saatavilla helposti. Pieni määrä perunaa säilyy hyvin kotikylmiössä, ja kotimaista perunaa riittää kuluttajille kaikissa kaupoissa ympäri vuoden.

5) Peruna yllättää!

Peruna on vanha tuttu, muttei koskaan tylsä! Tutustu vaikkapa näihin: Blue Congo ja Violet Queen ovat sinivioletin värisiä sekä kuoreltaan että malloltaan. Mulberry Beauty on puolestaan kokonaisuudessaan punainen. Väri tulee antioksidanttien ryhmään kuuluvasta antosyaanista, jolla on paljon positiivisia terveysvaikutuksia.

Kokeilisitko vaihteeksi mäiskyperunoita? Reseptin saat täältä: https://www.mtk.fi/-/viisi_syyta

Lisätietoja:

Antti Lavonen, kasvinviljelyasiamies, MTK, 040 558 0512

Heidi Siivonen, ruokamarkkina-asiantuntija, MTK, 040 568 8802