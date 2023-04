Viisi matkaa Saksan sieluun valottaa maan monia ulottuvuuksia

Jukka Koskelaisen tietokirja Viisi matkaa Saksan sieluun on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Saksa on yksille läpikulkumaa: mahdollisimman nopeasti etelään! Toisille se tarjoaa tuopillisen parasta olutta Bierstuben hämärässä. Kolmansille Saksa on alla hyrisevä luotettava auto, neljänsille hengeltään rikas kulttuurimaa.

Saksa saa medioissa usein väistyä angloamerikkalaisuuden tieltä. Kuitenkin jo idea Suomen kansakunnan synnystä on lähtöisin Saksasta. Samoin sieltä on peräisin moni muukin ilmiö, kuten Hollywoodin rakastama romantiikka ja kauhukertomukset.

Jukka Koskelainen (s. 1961) sukeltaa viidellä matkallaan syvällisesti Saksan ja saksalaisuuden ominaispiirteisiin. Matkoillaan Berliiniin, Jenaan, Lyypekkiin, Frankfurtiin ja Müncheniin hän käy läpi omaa suhdettaan maan historiaan sekä Saksan suurten kirjailijoiden kuvaamaan maailmaan ja heidän jättämäänsä perintöön.

Jukka Koskelainen on helsinkiläinen runoilija, esseisti, suomentaja ja kriitikko. Hän aloitti uransa 1990-luvulla toimimalla aktiivisesti Nuoren Voiman Liitossa uuden runouden puolesta. Samoihin aikoihin hän alkoi tehdä kaunokirjallisuuden suomennoksia espanjasta ja saksasta. Koskelainen on perehtynyt syvällisesti saksalaiseen kulttuuriin laajemminkin, mikä on kantanut hedelmää hänen viimeaikaisessa esseetuotannossaan.

KOSKELAINEN, JUKKA : Viisi matkaa Saksan sieluun

340 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789523811416

Ilmestymisaika: Huhtikuu 2023

