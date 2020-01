Viisi tapaa matkustaa vastuullisemmin vuonna 2020 - asiantuntijoiden vinkit

Aina asiantuntijan matkassa- suomalainen perheyritys jo yli 40 vuotta

Vuonna 1977 perustettu Lomalinja tarjoaa yli 300 erilaista teemamatkaa, joihin on useita lähtöjä. Jokaisen matkan on tuottanut suomalaisena työnä yksi meistä, ja me myös vastaamme matkanne onnistumisesta alusta loppuun. Inspiraatiomme ja innoituksemme lähde on ollut halu tuottaa ainutlaatuisia matkoja ihanille asiakkaillemme.

Lomalinjan jatkuvasti kasvavan, lähes 200 asiantuntijaoppaan joukossa on osa tohtoreita tai pitkään opiskelleita, jonkun tietyn alan spesialisteja ja osa elämänkokemuksen kautta tietonsa hankkineita. Yhteistä heille on valtava määrä matkailualan tietoa ja kokemusta sekä ymmärrystä toimia eri kulttuureissa. Haluamme tarjota Teille aina parasta - asiantuntijaoppaamme takaavat matkanne onnistumisen ja muistorikkaan elämyksen.

Matkan voitte varata asioimalla henkilökohtaisesti Tampereen tai Helsingin toimistoissamme, soittamalla tai tilaamalla matkan kotisivuiltamme.

Meillä palvelee ihminen!